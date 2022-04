Giusto ieri abbiamo dato un’occhiata alle prime informazioni trapelate sulla One UI 4.1.1, che dovrebbe debuttare con i prossimi smartphone pieghevoli (Galaxy Z Fold4 e Z Flip4), ma quest’oggi spuntano indicazioni sull’arrivo della One UI 5 di Samsung, che sarà basata su Android 13. Vediamo cosa sappiamo finora e quando dovrebbe essere resa disponibile sugli smartphone del produttore.

Quando sarà disponibile la One UI 5 beta basata su Android 13

Android 13 è stato presentato ufficialmente con il rilascio della prima Developer Preview dello scorso 10 febbraio, ma prima di vedere la release stabile ci toccherà attendere ancora parecchi mesi: se tutto proseguirà senza intoppi entro aprile dovrebbe essere rilasciata la prima beta del nuovo sistema operativo, mentre la versione stabile potrebbe arrivare a fine estate o a inizio autunno (forse insieme ai Google Pixel 7).

Samsung non sembra avere alcuna intenzione di attendere fino ad allora per iniziare a testare la One UI 5.0, la prossima major release pensata per i suoi smartphone e tablet e che ovviamente sarà basata proprio su Android 13. Secondo Sammobile il produttore vorrebbe aprire la fase di beta testing nei prossimi tre o quattro mesi, in modo da avere il tempo di perfezionare il sistema e rilasciarlo verso fine autunno (o comunque entro fine anno) per i primi dispositivi (che dovrebbero essere i Galaxy S22).

Ovviamente tutto dipenderà dal proseguimento dello sviluppo da parte di Google, quindi le tempistiche potrebbero subire variazioni (nel bene o nel male). Quel che è certo è che saranno tantissimi i dispositivi a ricevere la One UI 5.0 basata su Android 13, visto anche l’allungamento del periodo di supporto per i flagship e non solo. I primi a ricevere Android 13 tra le fila della casa di Seul saranno quasi certamente Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, ai quali seguiranno i device di fascia alta degli scorsi anni e via via tutti gli altri.

Cosa vi aspettate da Android 13 e dalla One UI 5.0 di Samsung? Fatecelo sapere nel solito box qui in basso.

