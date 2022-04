Samsung ha rilasciato la One UI 4.1 basata su Android 12 per diversi smartphone e tablet in queste ultime settimane, ma per il colosso sud-coreano non è il momento di riposarsi: il team dedicato sarebbe già al lavoro sulla One UI 4.1.1, che dovrebbe essere disponibile più avanti nel corso del 2022. Vediamo cosa sappiamo finora e quali novità aspettarci.

Samsung One UI 4.1.1: che novità aspettarci, quando arriverà e su quali modelli

La One UI 4.1 è un aggiornamento interessante e piuttosto ricco, ma pur sempre minore se consideriamo le novità introdotte con la versione 4.0 che ha portato al debutto Android 12. La release offre i Widget intelligenti, alcune funzionalità fotografiche prese dai Galaxy S22, le inedite funzioni di condivisione dello schermo con le videochiamate di Google Duo, miglioramenti alla gomma oggetto per la rimozione degli “ostacoli” nelle foto, passi avanti nella personalizzazione e negli stili introdotti con Android 12 e non solo.

Se Samsung seguirà quanto fatto nei tempi recenti, la One UI 4.1.1 farà la sua comparsa a bordo dei prossimi smartphone pieghevoli, ossia i presunti Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, per i quali abbiamo già qualche rumor. In base a quanto riportato da Sammobile, notoriamente ben informata su tutto ciò che riguarda il mondo del produttore, la release dovrebbe seguire le orme della versione 3.1.1 ed essere resa disponibile solo per i pieghevoli (del 2022, in questo caso).

La One UI 4.1.1 potrebbe integrare giusto qualche piccolo perfezionamento e qualche novità per sfruttare al meglio il form factor dei suddetti prodotti. Alcuni miglioramenti potrebbero essere portati sui dispositivi recenti senza necessariamente un cambio di versione. Quando debutterà, il produttore dovrebbe già essere concentrato sulla One UI 5, che sarà basata su Android 13 (attualmente in Developer Preview) e che potrebbe arrivare sui primi flagship entro la fine del 2022.

Mancano ancora diversi mesi al probabile debutto di Galaxy Z Fold4 e Z Flip4, per cui ci sarà tempo per tornare sull’argomento e sulle possibili novità. L’uscita dovrebbe infatti avvenire verso la fine dell’estate 2022. Vi aspettate qualcosa di particolare con la One UI 4.1.1?

