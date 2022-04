Android 12 e patch di sicurezza in questi aggiornamenti Samsung, OPPO e Huawei

La prima metà del mese di aprile 2022 è quasi alle spalle e quest’oggi la raccolta degli aggiornamenti software per smartphone Android, che vede protagonisti tre brand del calibro di Samsung, OPPO e Huawei, è un insieme di major update ad Android 12 — sia stabili che beta — e patch di sicurezza mensili. Bando ai futili preamboli, tuffiamoci in medias res.

Samsung Galaxy A53 5G, A52 5G, S10, S20 FE, M31, Z Fold2: le novità degli aggiornamenti

Nel microcosmo degli aggiornamenti Samsung, oggi è il turno del nuovo arrivato Samsung Galaxy A53 5G, degli ex best buy Samsung Galaxy S20 Fan Edition e Samsung Galaxy A52 5G, del pieghevole Samsung Galaxy Z Fold2 5G, delle vecchie glorie della serie Samsung Galaxy S10 e dell’economico Samsung Galaxy M31.

Soltanto quest’ultimo, tra tutti, si distingue per il contenuto dell’update: Samsung Galaxy M31 (ecco la nostra recensione) sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 12 con annessa One UI 4.1 e sono presenti anche le patch di sicurezza di marzo 2022. La versione firmware in roll out a partire dall’India, segnalata sul forum ufficiale della casa, è la M315FXXU2CVCE.

Per maggiori dettagli su queste patch di sicurezza vi rimandiamo al nostro articolo dedicato. Inoltre, ricordiamo che, in linea generale, la One UI 4.1 comprende l’integrazione potenziata di Google Duo nel sistema, con la possibilità di condividere lo schermo di alcune app durante le videochiamate (come Galleria e Samsung Notes), l’app Expert Raw, miglioramenti per la Gomma oggetto, per la condivisione delle foto (anche con Quick Share) e per varie app (come Galleria, SmartThings, Smart Switch, Samsung Health), l’arrivo di Grammarly all’interno della tastiera (solo in inglese), la possibilità di personalizzare la dimensione della RAM virtuale, nuove azioni per Bixby Routines e tanto altro. Non manca il fix per la questione GOS, per cui Samsung si è recentemente scusata. Per ulteriori cambiamenti, vi rimandiamo all’articolo realizzato per la serie Galaxy S22, ricordandovi, però, che non tutte le novità per la Fotocamera verranno rese disponibili per tutti i modelli.

Per quanto riguarda gli altri modelli, nei giorni scorsi vi abbiamo illustrato i dettagli delle patch di sicurezza Samsung di aprile 2022 e adesso la SMR di questo mese si sta diffondendo:

Samsung Galaxy A53 5G (ecco la nostra recensione) si sta aggiornando in Corea del Sud ( A536NKSU1AVCC ) e India ( A536EXXU1AVCD ), ma in mancanza del changelog ufficiale è difficile sapere se siano presenti altre novità o miglioramenti.

(ecco la nostra recensione) si sta aggiornando in Corea del Sud ( ) e India ( ), ma in mancanza del changelog ufficiale è difficile sapere se siano presenti altre novità o miglioramenti. Il trio composto da Samsung Galaxy S10 , Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e — appena passato agli update trimestrali contestualmente all’abbandono della serie S9 — sta ricevendo la versione firmware G97xFXXSEHVD1 e l’aggiornamento è già in Europa (a partire dalla Svizzera). Il changelog parla anche di generici miglioramenti di stabilità e bugfix.

, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e — appena passato agli update trimestrali contestualmente all’abbandono della serie S9 — sta ricevendo la versione firmware e l’aggiornamento è già in Europa (a partire dalla Svizzera). Il changelog parla anche di generici miglioramenti di stabilità e bugfix. Samsung Galaxy S20 FE , con particolare riferimento al modello Snapdragon solo LTE (SM-G780G) sta ricevendo la versione firmware G780GXXS3CVC4 e il roll out è in corso in Australia, Malesia, Thailandia, Filippine e Vietnam.

, con particolare riferimento al modello Snapdragon solo LTE (SM-G780G) sta ricevendo la versione firmware e il roll out è in corso in Australia, Malesia, Thailandia, Filippine e Vietnam. Samsung Galaxy Z Fold2 5G , dal canto suo, ottiene la versione firmware F916BXXS2GVCA , con distribuzione già in corso in Europa — tra i Paesi elencati figura anche l’Italia — ma nessuna novità ulteriore da segnalare, se non qualche generico miglioramento di stabilità.

, dal canto suo, ottiene la versione firmware , con distribuzione già in corso in Europa — tra i Paesi elencati figura anche l’Italia — ma nessuna novità ulteriore da segnalare, se non qualche generico miglioramento di stabilità. Samsung Galaxy A52 5G (ecco la nostra recensione) sta ricevendo in Europa un file OTA da circa 200 MB con la versione firmware A526BXXS1CVD1 e nient’altro che le patch di sicurezza di questo mese.

Huawei P40: le novità dell’aggiornamento

La settimana scorsa vi avevamo raccontato del rilascio delle patch di sicurezza di aprile 2022 da parte di Huawei e quest’oggi è Huawei P40 a riceverle. Allo stato attuale, l’aggiornamento è stato segnalato in Medio Oriente, ma non tarderà a diffondersi (è una build Global).

Il file OTA in distribuzione pesa 315 MB e introduce la versione firmware 12.0.0.236 (C185E7R3P3), che si basa dunque sulla EMUI 12.

OPPO F17, A73: le novità degli aggiornamenti

OPPO F17 e OPPO A53 sono lo stesso smartphone venduto in diversi mercati, entrambi figuravano nella roadmap della ColorOS 12 per il Q2 2022 e per entrambi sono aperte le iscrizioni al programma beta in vista del rilascio proprio della build beta previsto per il 14 aprile prossimo. Ecco i dettagli:

OPPO F17: 5.000 posti in India, iscrizioni 11–15 aprile 2022, versione firmware richiesta C.19.

OPPO A73: 5.000 posti in Vietnam, iscrizioni 11–15 aprile 2022, versione firmware richiesta C.19.

Come aggiornare smartphone Samsung, Huawei e OPPO

Non tutti gli smartphone elencati sono disponibili in Europa, ma se li possedete potete verificare manualmente la presenza di aggiornamenti in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per i Huawei, “Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento software“;

per gli OPPO, “Settings > Software Update > Gear Icon > Update Early Access > Official Version Application > Agree to Privacy Agreement > Apply Now“.