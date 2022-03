Tutte le offerte dei volantini in arrivo da Euronics in anteprima

Nella giornata di domani, 17 marzo 2022, Euronics, una delle principali catene nazionali di elettronica di consumo, introdurrà dei nuovi volantini di offerte a livello locale: i punti vendita La Via Lattea (in Sicilia e Calabria) accoglieranno il Sottocosto; quelli Nova — Lombardia e Lazio — proporranno “Tempo di sconti e di Bonus TV“; infine, gli Euronics CDS introdurranno “Facciamo a metà“.

Tutti i volantini poc’anzi menzionati scadranno in data 30 marzo 2022 e, alla luce di quanto emerso finora, non dovrebbe esserci una promozione attiva a livello nazionale, pertanto le offerte saranno disponibili soltanto localmente nei punti vendita aderenti.

Migliori offerte Euronics CDS “Facciamo a metà” (17–30 marzo 2022)

Partiamo dal volantino “Facciamo a metà” che sarà attivo presso i punti vendita di Euronics CDS e proporrà il consueto meccanismo “il meno caro lo paghi la metà“. In forza di tale meccanismo, i clienti avranno la possibilità di acquistare due prodotti tra grandi e piccoli elettrodomestici, uno dei quali avente un costo minimo di 449 euro, e di ottenere uno sconto del 50% su quello meno costoso. Ai fini della fruizione della promozione i clienti dovranno disporre della Carta Euronics, richiedibile gratuitamente e attivabile in modo automatico.

Fatta questa premessa, va detto che il volantino — sfogliabile virtualmente nella galleria sottostante — comprende offerte su elettrodomestici, smart TV, computer e quant’altro. Ecco le più interessanti tra quelle di nostra pertinenza:

Samsung Galaxy A52s 5G a 329,90 euro (ecco la nostra recensione)

Samsung Galaxy A12 a 179,90 euro (ecco la nostra recensione)

Samsung Galaxy A03s a 139,90 euro (ecco la nostra recensione)

Samsung Galaxy Watch4 Classic da 319 euro (ecco la nostra recensione)

Samsung Galaxy Watch4 da 219 euro

Samsung Galaxy Z Fold3 5G da 1649 euro (ecco la nostra recensione)

Samsung Galaxy S21 FE 5G a 699 euro (ecco la nostra recensione)

Samsung Galaxy Tab S8 da 799 euro

Samsung Galaxy Tab S8+ da 1049 euro

Xiaomi 11T 5G a 429,90 euro

Xiaomi 11 Lite 5G NE a 349,90 euro (ecco la nostra recensione)

OPPO Find X3 Lite 5G a 329,90 euro (ecco la nostra recensione)

Redmi Note 10S a 229,90 euro (ecco la nostra recensione)

Redmi Note 10 5G a 219,90 euro (ecco il nostro confronto con Realme 8 5G)

OPPO A74 5G a 279,90 euro

HONOR 50 Lite a 249,90 euro

vivo Y33s a 199,90 euro

Motorola Moto E20 a 99,90 euro

Garmin Fenix 6 a 399 euro

Xiaomi Mi Watch a 109,90 euro (ecco la nostra recensione)

Amazfit GTS2E a 89,90 euro

Amazfit Bip U Pro a 49,90 euro

Huawei FreeBuds 4 a 99,90 euro

Huawei FreeBuds 4i a 59,90 euro

Marshall Minor 3 a 79,90 euro

Samsung Galaxy Tab A8 a 229 euro

Lenovo TB X606X 4G a 219 euro

Huawei MatePad T10 a 149 euro.

Previous Next Fullscreen

Migliori offerte Euronics La Via Lattea “Sottocosto” (17–30 marzo 2022)

I punti vendita Euronics La Via Lattea in Sicilia e Calabria accoglieranno il Sottocosto con “prezzi giù fino al 50%”. Anche in questo caso la selezione di offerte è ampia e comprende ad esempio notebook, smart TV e decoder per il digitale terrestre.

Ecco quelle su smartphone e tablet Android, con qualche wearable che non guasta mai:

Samsung Galaxy A22 5G a 189,99 euro (ecco la nostra recensione)

Redmi Note 11 a 199,99 euro (ecco la nostra recensione)

Redmi Note 1o Pro a 289,99 euro (ecco la nostra recensione)

Redmi Note 10S a 229,99 euro

Redmi Note 10 5G a 189,99 euro

Redmi 9C a 159,99 euro

Redmi 9AT a 99,99 euro

Xiaomi Mi Smart Band 5 + Mi Body Composition Scale 2 a 29,99 euro

Huawei Watch Fit a 69,99 euro

Huawei Watch GT3 a 199,99 euro

Samsung Galaxy A52s 5G a 299,99 euro

Samsung Galaxy A52 a 239,99 euro (ecco la nostra recensione)

Samsung Galaxy Buds2 a 79,99 euro

Samsung Galaxy Buds Pro a 139,99 euro (ecco la nostra recensione)

OPPO Find X5 a 999,99 euro (ecco la promo lancio)

OPPO Find X3 Neo a 449,99 euro (ecco la nostra recensione)

OPPO Find X3 Lite a 319,99 euro

OPPO A94 5G a 269,99 euro (ecco la nostra recensione)

OPPO A74 a 229,99 euro

OPPO A54s a 189,99 euro

OPPO A16s a 169,99 euro

Realme C21 a 119,99 euro

HONOR 50 a 499,99 euro (ecco la nostra recensione)

HONOR 50 Lite a 249,99 euro

vivo Y72 5G a 229,99 euro

vivo V21 5G a 299,99 euro

vivo Y33s a 199,99 euro

Amazfit GTS 2 mini a 69,90 euro

Samsung Galaxy Tab A8 da 229 euro

Samsung Galaxy Tab A7 Lite a 119 euro

Lenovo TB-X606F a 169 euro

Lenovo TB-X606X a 199 euro

Lenovo TB-X306F a 139 euro

Huawei MatePad T10 LTE a 149 euro.

Ecco il volantino completo.

Previous Next Fullscreen

Anteprima Euronics Nova “Tempo di sconti e di Bonus TV” (17–30 marzo 2022)

Le offerte di questo volantino non sono ancora note, tuttavia grazie alla copertina sappiamo: il periodo di validità, i punti vendita coinvolti (Euronics Nova), la previsione di sconti fino al 50% e della possibilità di pagare in 20 rate a tasso zero; non dovrebbero mancare occasioni per sfruttare il bonus rottamazione TV.

Leggi anche: Migliori TOP 2022 a confronto: S22 Ultra vs iPhone 13 Pro, Pixel 6 Pro, Find X5 Pro e P50 Pro