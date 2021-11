Finalmente un degno erede di Redmi Note 9 Pro è arrivato, ed è quello con la S! Il Note 10S è infatti il successore dell’iconico modello del produttore cinese, venduto e apprezzato ancora oggi da moltissimi utenti per il suo rapporto qualità prezzo. Si tratta di uno smartphone di fascia media che durante questi giorni di utilizzo ci è davvero piaciuto sotto tantissimi punti di vista, certamente non è esente da difetti ma passano decisamente in secondo piano quando si legge il prezzo di vendita. Scopriamolo insieme all’interno della nostra recensione.

Video recensione Redmi Note 10S

Design & Ergonomia

Osservandolo dal punto di vista estetico è difficile non notare che sia in tutto e per tutto identico a suo fratello minore Redmi Note 10. Il corpo è realizzato interamente in materiale plastico di buona fattura, ma purtroppo la sua finitura lucida lascia spazio alle ditate che difficilmente si riescono a pulire via. Nonostante questo però risulta solido e ben realizzato in mano e anche utilizzandolo senza una cover ne permette una presa salda in qualsiasi situazione.

Non si tratta certamente di uno smartphone piccolo, Redmi Note 10S misura infatti 160.5 x 74.5 x 8.3 mm di spessore in un peso di 178 grammi. Rispetto quindi ad altri dispositivi in commercio lui è più leggero e piacevole da utilizzare, complice anche un reparto multimediale da far invidia a dispositivi più costosi. Sulla parte frontale è infatti presente un display AMOLED da 6.43″, purtroppo con un refresh rate unicamente a 60 Hz. Si tratta di un’unità luminosa con picchi da 1100 nits e che nel complesso risulta piacevole sia a livello di colori che di contrasti.

Contrariamente a molti altri smartphone con la medesima tecnologia non è presente un lettore d’impronta sotto al pannello, ma questo è stato posizionato sul bordo destro, poco sotto il bilanciere del volume. La sua peculiarità è poi un vero audio stereo grazie al doppio speaker posizionato ai due estremi. Permane inoltre la possibilità di utilizzare cuffie cablate grazie al jack da 3.5 mm ubicato inferiormente.

Funzionalità

A bordo di questo Redmi Note 10S è presente l’ultima versione della MIUI del produttore cinese, ossia la 12.5. Questa è basata su Android 11 e rappresenta un pacchetto completo per tutta l’utenza che si dirige verso l’acquisto di questo dispositivo. Per chi ama le interfacce colorate e dal sapore asiatico questa è sicuramente la più completa e ricca di impostazioni che spaziano dall’uso vero e proprio del dispositivo fino ad una completa personalizzazione attraverso temi e widget.

Tuttavia è la stessa di qualsiasi altro Redmi già visto in precedenza, quindi non avrebbe senso approfondire più di tanto le sue infinite peculiarità.

Prestazioni

Sotto al cofano si iniziano a far sentire le differenze rispetto a Redmi Note 10. Infatti 10S utilizza un SoC di casa Mediatek, l’Helio G95 in coppia con 6 GB di memoria RAM e 64 o 128 GB di storage con memorie UFS 2.2. Come si traduce tutto questo nell’esperienza finale per l’utente?

Redmi Note 10S e veloce e reattivo in quasi tutti i task di uso quotidiano, ma ovviamente si nota sia l’assenza di un processore prestante che di un refresh rate superiore ai 60 Hz. Si tratta di un dispositivo che ci permette di fare tutto con qualche sacrificio, specialmente se gli si chiede di più come ad esempio durante il gaming. In questo caso si notano ogni tanto dei cali di frame rate e come è facile immaginarsi anche la batteria ne risente.

In tutto il resto delle operazioni di tutti i giorni invece il passaggio tra un’applicazione e l’altra è veloce e non ci è mai capitato che venissero ricaricate pagine senza motivo.

Fotocamera

Il comparto fotografico è praticamente in comune con Redmi Note 10, fatta eccezione per il sensore principale che passa da 48 a 64 megapixel. Troviamo poi un sensore grandangolare da 8 megapixel e due sensori da 2 megapixel, uno per la profondità di campo e l’altro per le macro.

Contrariamente a quanto potremmo aspettarci però le foto non sono proprio all’altezza della fascia di prezzo a causa del sistema di elaborazione delle immagini di Mediatek. Il bilanciamento del bianco è spesso sbagliato e le alte luci sono bruciate anche in condizioni non particolarmente difficili. In notturna l’andamento è altalenate, in alcune situazioni c’è poco rumore digitale, in altre purtroppo gli scatti sono inutilizzabili.

Autonomia

La batteria di Redmi Note 10S si comporta esattamente come ci saremmo aspettati guardando la sua scheda tecnica. Il dispositivo è infatti equipaggiato con una 5000 mAh che permette di raggiungere senza troppe rinunce anche la fine del secondo giorno d’utilizzo con quasi 8h di display attivo. Risultati importanti e sicuramente frutto di una buona gestione energetica del processore.

In confezione viene inoltre fornito un caricatore da 33W che permette quindi una ricarica rapida in caso di necessità.

In conclusione

Per portarsi a casa questo Redmi Note 10S bisogna sborsare circa 190€ sui principali e-commerce, il che ci fa capire come effettivamente questo dispositivo vada a rubare la scena sia a Note 9 Pro che a Note 10. E’ un buon tuttofare lo abbiamo visto, buoni materiali, buon display, ottima autonomia e prestazioni quindi potremmo definirlo uno smartphone da acquistare ad occhi chiusi.

Ricordiamoci però che se lo si sceglie bisogna avere bene a mente che non potremo aspettarci miracoli e quindi dovremo scendere a compromessi, specialmente se veniamo da uno smartphone di categoria superiore.