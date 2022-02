Da qualche anno a questa parte Redmi ci stupisce sempre con dispositivi di qualità al giusto prezzo, permettendo anche a chi non vuole spendere cifre astronomiche di godere di uno smartphone di livello. Anche quest’anno l’azienda ci riprova, presentando Note 11, la versione più economica dell’ultima serie commercializzata dal produttore cinese.

Redmi Note 11 è uno smartphone decisamente completo, ma purtroppo non possiamo valutarne l’acquisto senza aver capito quali sono i suoi difetti e le sue sbavature. Scopriamo insieme i suoi pregi e i suoi difetti all’interno della nostra recensione.

Video recensione Redmi Note 11

Design & Ergonomia

Il primo errore da fare quando si prende in mano Redmi Note 11 è quello di valutarlo unicamente per il suo design. Si rischia infatti di farsi un’idea diversa dalla realtà, perchè sotto un bel design purtroppo si nascondono delle rinunce che non tutti sono disposti ad accettare.

Quel che è evidente è che si tratti di un passo in avanti nell’estetica rispetto ai modelli precedenti. Non è certamente un dispositivo innovativo, ma prende quanto di buono visto nella serie 10 e lo migliora per colmare sempre di più il divario estetico che c’è con gli smartphone di fascia alta. Lui è infatti molto bello e il suo design squadrato gli permette di avere un’usabilità senza precedenti, complice anche il peso di soli 179 grammi.

I bordi squadrati e le sue dimensioni contenute di 159,87 x 73,87 x 8,09 mm di spessore lo rendono un dispositivo facile da gestire anche con una sola mano. Rispetto al trend di mercato lui può essere considerato piccolo e se non avete esigenze di display immenso siamo sicuri che le vostre tasche vi ringrazieranno.

Frontalmente troviamo la seconda sorpresa di Redmi Note 11, il display. Si tratta di un unità AMOLED da 6.43″ di diagonale e refresh rate a 90 Hz. Considerato il prezzo di vendita del dispositivo siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla luminosità e dall’ottima taratura del colore che rende davvero piacevole l’utilizzo multimediale. Questo è arricchito tra le altre cose dalla presenza di un doppio altoparlante per fruire di un audio stereo.

Se siete amanti della sicurezza sul vostro smartphone niente paura perché questo Note 11 ha il sensore d’impronte digitali posto sul bordo destro, proprio al di sopra del tasto di accensione e spegnimento.

Prestazioni

Le prestazioni di questo Redmi Note 11 sono senz’altro uno dei suoi maggiori tasti dolenti. Il dispositivo è equipaggiato da un Qualcomm Snapdragon 680 con 4GB di memoria RAM e 64 GB di storage nella versione da noi testata. Risulta già evidente un deficit importante di RAM, che nel 2022 su un dispositivo Android è decisamente inaccettabile.

Quello che abbiamo osservato è che lo smartphone ha seria difficoltà a muoversi in maniera fluida all’interno dell’interfaccia, vanificando di fatto il vantaggio di avere un display con alto refresh rate. L’apertura delle applicazioni è lenta e scattosa, rovinando inevitabilmente l’esperienza utente anche nelle operazioni quotidiane più banali.

Per questi motivi ve lo sconsigliamo sicuramente se avete bisogno di uno smartphone reattivo e scattante e magari anche se avete necessità di giocare a qualche titolo più impegnativo nel vostro tempo libero.

Funzionalità

Una parte di causa della sua lentezza ci sentiamo di darla all’ottimizzazione software. A bordo troviamo la nuovissima MIUI 13, purtroppo basata su Android 11 e non sull’ultima versione del robottino verde.

Si tratta di un’interfaccia apprezzabile che migliora molto l’esperienza rispetto alle versioni precedenti. E’ bella da vedere e specialmente ricca di impostazioni e personalizzazioni anche per gli utenti più esigenti. Ci auguriamo tuttavia che venga presto aggiornata all’ultima versione di Android, magari migliorando anche le prestazioni generali del dispositivo.

Fotocamera

Sulla carta il comparto fotografico di Redmi Note 11 ci aveva veramente dato l’impressione di poterci stupire, e invece no. Si tratta di una configurazione a 4 sensori, due dei quali inutili e decisamente sconsigliati nell’utilizzo. Il sensore principale è da 50 megapixel con f/1.8, affiancato da un 8 megapixel della fotocamera grandangolare.

A livello qualitativo gli scatti in diurna godono di un buon livello di dettaglio e anche di una buona gestione delle luci e delle ombre. Purtroppo in notturna la situazione cambia drasticamente, le foto risultano infatti sbagliate come esposizione e caratterizzate da un rumore digitale sovrabbondante.

Per quanto riguarda la registrazione video purtroppo il dispositivo è stato limitato ad una risoluzione massima di 1080P 30fps. Vista la dotazione hardware almeno i 60 fps ce li saremmo aspettati, tuttavia la qualità è accettabile per video social.

Autonomia

La serie Redmi Note è sempre stata medaglia d’oro di autonomia e anche in questo caso non possiamo assolutamente lamentarci. Redmi Note 11 ha una batteria da 5000 mAh che complice il processore poco energivoro e l’assenza della rete 5G gli permette di superare senza fatica le 6h di schermo attivo.

Con un uso parsimonioso lo smartphone si è spinto fino al tardo pomeriggio del secondo giorno d’utilizzo mentre con uso intenso siamo comunque riusciti a superare la singola giornata di utilizzo.

In conclusione

Per tirare le somme dobbiamo necessariamente parlare del prezzo di questo Redmi Note 11. La versione 4-64 che abbiamo testato sarà in vendita a 229€, un prezzo forse leggermente troppo alto per quello che ha da offrire. Se però sarete molto rapidi, avrete la possibilità di risparmiare ben 50 euro, arrivando a 179 euro, un prezzo che lo rende sicuramente molto appetibile.

Grazie alla promozione di Goboo infatti, valida fino dalle 13:00 del 18 febbraio alle 13 del 20 febbraio, potete godere di un doppio sconto. Se il prezzo standard è fissato a 199 euro, per 48 ore potrete avere Redmi Note 11 a soli 179 euro, davvero niente male.

Acquista Redmi Note 11 su Goboo