Migliori TOP 2022 a confronto: S22 Ultra vs iPhone 13 Pro, Pixel 6 Pro, Find X5 Pro e P50 Pro

Il 2022 del mercato degli smartphone sta entrando nel vivo e il mese di marzo si preannuncia piuttosto interessante soprattutto per la fascia media, sì, perché in realtà i principali produttori hanno già scoperto le proprie carte migliori per la prima parte dell’anno e oggi le vediamo a confronto in questo nostro versus tra Samsung Galaxy S22 Ultra, Apple iPhone 13 Pro, Google Pixel 6 Pro, Huawei P50 Pro e Oppo Find X5 Pro.

A dirla tutta, quella di oggi è una seconda puntata e va a completare il primo confronto che vi avevamo proposto pochi giorni fa, incentrato proprio su tutti questi modelli e dedicato in maniera specifica al comparto fotografico. Quest’oggi ampliamo il discorso per aiutarvi a scegliere quale tra questi smartphone premium sia più adatto alle vostre abitudini ed esigenze.

Confronto tra Samsung Galaxy S22 Ultra, Apple iPhone 13 Pro, Google Pixel 6 Pro, Huawei P50 Pro, OPPO Find X5 Pro

Al centro della scena, come detto, ci sono ancora una volta Samsung Galaxy S22 Ultra (ecco la nostra recensione), Apple iPhone 13 Pro (ecco il nostro confronto con Galaxy S21 Ultra), Google Pixel 6 Pro (ecco la nostra recensione), Huawei P50 Pro (ecco la nostra recensione) e Oppo Find X5 Pro (ecco la nostra recensione).

In questo confronto abbiamo analizzato vari aspetti dei protagonisti, partendo dal design — il cui apprezzamento è naturalmente soggettivo, pur essendo innegabile la cura che tutti i produttori hanno dedicato a questo profilo — e dall’ergonomia.

La caratura premium di tutti questi prodotti è resa evidente anche dai display di ottima qualità presenti su tutti i modelli, anche se su tutti spicca Samsung Galaxy S22 Ultra con la sua impressionante luminosità di picco di 1.750 nit.

Ciascuno di questi modelli riesce ad offrire un’esperienza appagante per quanto riguarda la fruizione di contenuti multimediali, mentre le esperienze software sono talmente diverse da risultare difficilmente paragonabili. In questo ambito torna più utile sottolineare alcune peculiarità. Mentre iPhone 13 Pro è ovviamente l’unico iOS del lotto, Samsung Galaxy S22 Ultra è quello che più gli si avvicina per durata del supporto garantito, ma è altresì quello più ricco di funzioni avanzate, basti pensare alla modalità DeX e alla S Pen che ne ampliano notevolmente le possibilità di utilizzo. Da parte sua, Google Pixel 6 Pro è destinatario delle cure esclusive di Big G, pertanto è il primo a ricevere le nuove funzioni di Android e la massima espressione del robottino verde così come inteso direttamente dai tecnici di Mountain View (l’esempio portato nel video è quello del Material You di Android 12). OPPO Find X5 Pro incarna molto bene tutti i passi avanti compiuti negli ultimi tempi dal produttore cinese, che è riuscito in pochi anni a trasformare e “occidentalizzare” la sua ColorOS, ora priva di lacune importanti e in grado di offrire prestazioni di livello altissimo. Infine, Huawei P50 Pro, suo malgrado, ha la peculiarità della mancanza dei servizi di Google (per via del ban commerciale degli Stati Uniti): il produttore si è dato da fare per sopperirvi con gli HMS e lo store AppGallery, così come su un set di app proprietarie sempre più curate e complete, tuttavia alcune mancanze si fanno ancora sentire (si pensi a Netflix o Disney+) e per alcuni utenti particolarmente legati ai servizi di Google potrebbero risultare decisive.

In conclusione

In un confronto che coinvolge soltanto smartphone di fascia premium è complicato decretare vincitori e perdenti, diventano dunque fondamentali i fattori dei gusti e delle esigenze personali. Ad esempio, se siete già addentrati nell’ecosistema Apple, difficilmente iPhone 13 Pro vi deluderà; se i servizi di Google per voi non sono imprescindibili, potreste valutare Huawei P50 Pro, ma se tali servizi sono centrali nel vostro utilizzo Google Pixel 6 Pro ne è la migliore incarnazione; OPPO Find X5 Pro è uno smartphone equilibrato, senza pecche, ma forse anche privo di particolari sussulti (come poteva essere la fotocamera microlens del suo precedessore).

Nel complesso, per equilibrio, completezza e versatilità, ci sentiamo di premiare ancora una volta Samsung Galaxy S22 Ultra.

Ma adesso la palla passa a voi, se in questo confronto avete individuato il vostro prossimo smartphone, ecco dove potete acquistarli: