Quando si deve acquistare uno smartphone nella fascia dei 200 euro si fa molto spesso difficoltà a capire la scelta più valida, anche perchè il mercato offre molte soluzioni valide e molte altre presunte tali. Samsung Galaxy A22 5G è la risposta del produttore coreano all’esigenza di un dispositivo completo e affidabile senza spendere cifre considerevoli in un top di gamma. E’ innegabile che le rinunce ci siano e si facciano sentire in determinati comparti, ma non sono comunque sufficienti per screditare un dispositivo che ci è piaciuto particolarmente in questa fascia di prezzo. Scopriamo quindi di più suoi suoi pregi e difetti all’interno della nostra recensione completa.

Video recensione Samsung A22 5G

Design & Ergonomia

La plastica è un po’ il minimo comun denominatore di tutti gli smartphone di fascia medio-bassa, quindi questo Samsung Galaxy A22 5G non poteva essere da meno. Rispetto a tanti dispositivi provati recentemente il produttore ha deciso di evitare la finitura opaca al posteriore per evitare che le impronte digitali diventino un problema per tutti coloro che lo utilizzano senza una cover. La colorazione bianca nella versione che abbiamo provato è un’arma a doppio taglio perché anche se a molti potrebbe sembrare elegante evidenzia il carattere economico del dispositivo.

E’ innegabile che si tratti di uno smartphone grande con i suoi 167.2 x 76.4 x 9 mm di spessore e gli oltre 200 grammi di peso. Questo però trova un senso se lo si osserva frontalmente dove spicca un ampio display da 6.6″ di diagonale. Non aspettatevi certamente un pannello miracoloso, ci basti pensare che rispetto alla versione 4G su questo Galaxy A22 5G perdiamo la tecnologia AMOLED in favore dell’LCD pur mantenendo invariato il refresh rate da 90 Hz. Si tratta indubbiamente di un’unità abbastanza luminosa e contrastata ma con un fastidioso viraggio al blu, evidente sulle schermate bianche.

Nella parte inferiore è presente come quasi tutti gli smartphone in questa fascia il jack audio da 3.5, ma a differenza di molti competitor invece nel suo carrellino per la SIM c’è posto per due schede ed una microSD in contemporanea.

Hardware & Prestazioni

Sotto al cofano di questo Galaxy A22 5G c’è un hardware di fascia bassa è inutile negarlo, ma comunque in grado di garantire la piena usabilità nel quotidiano. Il processore è un Mediatek Dimensity 700, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna nella versione da noi testata. Come avrete capito quindi non c’è molto da dire se non che non è purtroppo uno smartphone in grado di garantirvi un esperienza di gioco appagante e senza cali di frame rate. Se cercate questo non siete quindi nel posto giusto, ma qualora il vostro uso sia unicamente quello social, mail e telefonate non avrete nulla da rimproverargli.

Qualsiasi operazione basica come la navigazione web o l’uso di applicazioni di messaggistica su questo smartphone è ben più che soddisfacente. Non abbiamo mai riscontato impuntamenti o ricaricamenti anomali e anzi ci ha stupito per il modo in cui riesce a far girare la pesantissima One UI di Samsung.

Funzionalità

Samsung Galaxy A22 5G presenta l’ultimissima interfaccia proprietaria del produttore coreano, la One UI 3.1, basata su Android 11. Si tratta di una personalizzazione che vi abbiamo raccontato in più di un’occasione e che non ha alcun bisogno di essere presentata. Ad oggi forse ha il vanto di essere la più completa sul mercato, il che restituisce una piacevolezza d’utilizzo al dispositivo.

Moltissime sono le impostazioni relative alla personalizzazione del dispositivo in base alle vostre esigenze, tanto da non farvi rimpiangere troppo anche gli smartphone di fascia alta del produttore.

Fotocamera

Il comparto fotografico è uno dei pochi che non siamo riusciti a decifrare per il suo andamento incostante. Il dispositivo ha infatti un sistema a tripla fotocamera con sensore principale da 48 megapixel f/1.8, accompagnato da una grandangolare da 5 megapixel ed un sensore di profondità di campo da 2 megapixel. Fin qui ci si potrebbero aspettare grandi cose e invece purtroppo vi dobbiamo deludere.

Gli scatti di giorno sono spesso di buona qualità ma soffrono di incostanza nel bilanciamento del bianco, di notte le foto presentano molto rumore o colori innaturali ed i video sono assolutamente bocciati ed inutilizzabili. Solitamente Samsung è in prima linea come qualità anche nelle riprese ma Galaxy A22 5G fa molta fatica a mettere a fuoco e questo si traduce in una continua ricerca che ci fa venire il mal di testa.

Autonomia

Lato autonomia Galaxy A22 5G va bene ma non benissimo. La sua batteria integrata da 5000 mAh ci permetterà sicuramente di arrivare a fine serata con circa 5 ore di display attivo. Non è indubbiamente un risultato da battery phone ma nemmeno da peggior smartphone in questo comparto.

In conclusione

Lo street price di questo Samsung Galaxy A22 5G è di circa 239€ (disponibile ad esempio su Amazon) ma non fatichiamo a pensare che possa anche scendere nei prossimi giorni, magari in occasione del Black Friday. E’ uno smartphone affidabile sicuramente in pieno stile Samsung come esperienza utente, ma che ovviamente non brilla di luce propria come prestazioni. Se siete alla ricerca di un buon smartphone di riserva o un dispositivo economico, siete sicuramente capitati sulla soluzione giusta.

La risposta giusta ai numerosi smartphone cinesi in commercio come Poco M3 Pro 5G e Realme 8 5G.