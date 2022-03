Presentati ufficialmente lo scorso 24 febbraio al termine di una serie infinita di anticipazioni, OPPO Find X5 e OPPO Find X5 Pro sono le ultime proposte del produttore cinese per la fascia alta e premium del mercato e — al netto di qualche finezza riservata al modello Pro e del diverso posizionamento — presentano numerosi punti di contatto, incluso il ricchissimo Gift Pack con cui OPPO omaggerà tutti i clienti che piazzeranno un preordine entro il 17 marzo 2022.

OPPO Find X5 e Find X5 Pro: tutti i dettagli del Gift Pack

Della promozione che ha accompagnato il lancio italiano di OPPO Find X5 e OPPO Find X5 Pro vi avevamo già parlato in sede di presentazione, segnalandovi peraltro anche la sua validità su Amazon. Dal momento che l’iniziativa sta per volgere al termine e che sono ormai rimasti pochi giorni per piazzare il proprio preordine e ottenere tutti i regali, è quanto mai opportuno un riepilogo.

Tutti i clienti che effettueranno un preordine di uno tra OPPO Find X5 e Find X5 Pro entro e non oltre il 17 marzo 2022 avranno diritto ad un voucher sconto del valore di 100 euro e ad un Gift Pack composto da altri validi prodotti dell’ecosistema OPPO (quello previsto per il modello Pro presenta un valore commerciale di ben 406 euro). Più precisamente, come vi abbiamo mostrato nel nostro video visibile a fine paragrafo, sono previsti i seguenti omaggi:

con OPPO Find X5 : Kevlar Protective Case Black, OPPO Watch Free Black (ecco la nostra recensione) e OPPO Enco X Black;

: Kevlar Protective Case Black, OPPO Watch Free Black (ecco la nostra recensione) e OPPO Enco X Black; con OPPO Find X5 Pro: Kevlar Protective Case Black, OPPO Watch Free Black, Wireless Charger AirVOOC 50W White e OPPO Enco X White.

In entrambi i casi il voucher da 100 euro è spendibile su oppostore.it entro 12 mesi, inoltre è inclusa una Masterclass fotografica con Paolo Raeli. Maggiori dettagli sulla promozione sono disponibili a questo link, intanto di seguito trovate i link per preordinare subito i due nuovi smartphone di riferimento di OPPO:

La serie, com’è noto, comprende anche un terzo modello: OPPO Find X5 Lite, che costa 499,99 euro, in Promo lancio include Enco Free2, Band Sport, Liquid Silicon Protective Case, Masterclass fotografica e voucher sconto da 30 euro. Ecco il link per il preordine.

Tutti i modelli, con annessa promozione lancio, sono acquistabili anche su Amazon al link sottostante:

Trade In OPPO: tutti i dettagli

In aggiunta ai regali del Gift Pack appena descritti, OPPO ha accompagnato il lancio della sua nuova serie di riferimento anche con un programma di Trade In, con rivalutazioni dell’usato fino a 750 euro.

Come viene dettagliatamente spiegato nella pagina dedicata a questa iniziativa, effettuando il passaggio ad un modello della OPPO Find X5 Series, si ha la possibilità di richiedere la valutazione del proprio usato. La lista completa degli smartphone coi quali è possibile la partecipazione e le relative valutazioni massime sono consultabili a questo link. Non va dimenticata la promozione aggiuntiva iPhone Extra Value: ove il vecchio smartphone sia Apple, il cliente ha diritto ad un’extra valutazione di 100 euro.

Partecipare è molto semplice: acquistando uno dei tre modelli della serie Find X5 di OPPO e confermando subito di voler usufruire del trade in, si ha diritto a 100 euro di sconto immediato al checkout. Entro 15 giorni dalla data di ricezione del proprio ordine, è necessario registrare sia il nuovo acquisto che il proprio vecchio smartphone a questo indirizzo. Entro 15 giorni dalla data di approvazione della richiesta, il cliente è tenuto a spedire il dispositivo usato, mentre il valore di valutazione viene corrisposto tramite bonifico bancario entro 30 giorni dalla convalida della richiesta.

