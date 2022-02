Iniziamo quest’ultimo martedì del mese di febbraio 2022 con una bella raccolta di aggiornamenti software per dispositivi Android: in mezzo a tanti smartphone figura anche un tablet e accanto alle classiche patch di sicurezza mensili troviamo anche aggiornamenti ad Android 12 e l’apertura di un programma beta; i brand coinvolti sono più numerosi del solito: all’immancabile Samsung si affiancano Realme, Xiaomi, Redmi e POCO. Ecco tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Tab S6, Galaxy Fold, Galaxy Fold 5G, S9, S9+: le novità degli aggiornamenti

Di recente Samsung ha annunciato un nuovo miglioramento della propria strategia in materia di supporto software, tuttavia il produttore sudcoreano non si limita a fare proclami, ma continua a lavorare sodo e anche oggi ci sono altri modelli che ricevono aggiornamenti: il tablet Samsung Galaxy Tab S6, il primo pieghevole Samsung Galaxy Fold, sia in versione 5G che LTE, e gli ex top di gamma Samsung Galaxy S9 e S9+.

Il contenuto di questi update è sovrapponibile e infatti:

Samsung Galaxy Tab S6 si sta aggiornando alla versione firmware T865XXU5CVB1 , che contiene le patch di sicurezza di febbraio 2022 . Il roll out è partito dalla Germania e a breve seguirà il resto d’Europa.

si sta aggiornando alla versione firmware , che contiene le patch di sicurezza di . Il roll out è partito dalla Germania e a breve seguirà il resto d’Europa. Samsung Galaxy Fold si sta aggiornando alla versione firmware F900FXXS6GVA1 in Bulgaria, Grecia, Ungheria, Italia, Kazakhstan, paesi nordici, Portogallo, Romania, Russia, Ucraina, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Slovenia; Galaxy Fold 5G sta ricevendo la versione F907BXXS6GVA1 in Austria, Germania, Svizzera e UK. In entrambi i casi è presente la Security Maintenance Release (SMR) di febbraio 2022.

Per tutti i dettagli della SMR (Security Maintenance Release) di questo mese — e per i modelli che la riceveranno —, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, in questa sede è sufficiente ricordare che tra le Samsung Vulnerabilities and Exposures (SVE) e le CVE di Android si arriva ad un totale di oltre 60 vulnerabilità risolte.

Le vecchie glorie Samsung Galaxy S9 e S9+ stanno ricevendo le patch di sicurezza di dicembre 2021 a partire dagli USA (G96xU1UEU9FVA1). Le novità sono nettamente meno esaltanti rispetto al porting visto nei giorni scorsi, ma almeno questo aggiornamento è ufficiale.

Realme 8 Pro: le novità dell’aggiornamento

Il programma Realme UI 3.0 Early Access per Realme 8 Pro era partito nel periodo di Natale 2021 e adesso, oltre un mese dopo l’annuncio delle novità e della roadmap dell’aggiornamento ad Android 12, il brand cinese ha annunciato l’apertura del programma Realme UI 3.0 Open Beta per lo stesso modello.

La comunicazione è arrivata sul forum ufficiale ed è possibile sottoporre la propria candidatura già da un paio di giorni. Per il disclaimer completo e per il tutorial su come segnalare eventuali bug vi rimandiamo a quella pagina; intanto sappiate che la versione di partenza richiesta è la RMX3081_11.A.45 e che il download manuale può essere eseguito a questo link.

Xiaomi Mi 11 Lite, Redmi Note 10 Pro, POCO F2 Pro: le novità degli aggiornamenti

Chiudiamo con un terzetto di smartphone di brand diversi, con identico software, ma destinatari di aggiornamenti di un livello di interesse completamente diverso.

Xiaomi Mi 11 Lite 4G (ecco la nostra recensione) sta ricevendo la MIUI 13 con base Android 12. Si tratta di una Stable Beta, dunque non ancora disponibile per tutti, ma è comunque una build Global. Il file OTA pesa 3,1 GB, introduce la versione V13.0.4.0.SKQMIXM e comprende anche le patch di sicurezza di gennaio 2022. Come segnalato da MIUI Updates Tracker, questo è il changelog completo:

(MIUI 13)

New: “Crystallization” super wallpapers

New: A new widget ecosystem with app support

Optimization: Improved overall stability

(System)

Updated Android Security Patch to January 2022. Increased system security.

Stable MIUI based on Android 12

(Wallpaper)

New: “Crystallization” super wallpapers

(More features and improvements)

New: Apps can be opened as floating windows directly from the sidebar

Optimization: Enhanced accessibility support for Phone, Clock, and Weather

Optimization: Mind map nodes are more convenient and intuitive now

Discorso analogo per Redmi Note 10 Pro (ecco la nostra recensione): la V13.0.4.0.SKFMIXM pesa 3,3 GB, è una Stable Beta Global e porta MIUI 13 con Android 12 e patch di sicurezza di gennaio 2022. Ecco il changelog completo segnalato da MIUI Updates Tracker:

(MIUI 13)

New: “Crystallization” super wallpapers

New: A new widget ecosystem with app support

Optimization: Improved overall stability

(System)

Stable MIUI based on Android 12

Updated Android Security Patch to January 2022. Increased system security.

(Wallpaper)

New: “Crystallization” super wallpapers

(More features and improvements)

New: Apps can be opened as floating windows directly from the sidebar

Optimization: Enhanced accessibility support for Phone, Clock, and Weather

Optimization: Mind map nodes are more convenient and intuitive now

Infine, POCO F2 Pro sta ricevendo anche in Italia le sole patch di sicurezza di gennaio 2022: il file OTA è da 510 MB e la nuova versione software (in roll out a partire dai Mi Pilot) è la v12.5.5.0.RJKEUXM.

Come aggiornare Samsung Galaxy Tab S6, Galaxy Fold, Galaxy Fold 5G, S9, S9+, Realme 8 Pro, Xiaomi Mi 11 Lite, Redmi Note 10 Pro, POCO F2 Pro

Come visto paragrafo per paragrafo, non tutti questi aggiornamenti sono già in roll out da noi. In ogni caso, è possibile cercarli manualmente in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per gli Xiaomi, POCO e Redmi, “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“;

per Realme 8 Pro, “Settings > Software Update > Tap on the settings icon in the top right corner > Trial Version > Submit your details > Apply Now“.

