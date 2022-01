Realme si prepara ad aggiornare la sua gamma di smartphone ad Android 12 introducendo, in contemporanea, anche la nuova Realme UI 3.0. Nella giornata di oggi, il brand ha annunciato la roadmap ufficiale che anticipa gli smartphone che riceveranno l’aggiornamento ad Android 12 ed il periodo in cui è previsto il rilascio dell’update. In totale, 18 smartphone potranno contare sulla nuova versione di Android e il programma di aggiornamenti software dovrebbe concludersi ad agosto 2022. Vediamo i dettagli completi:

Gli smartphone Realme che riceveranno Android 12 e Realme UI 3.0

La roadmap degli aggiornamenti ad Android 12 con Realme UI 3.0 è chiara e prenderà il via nel corso del mese di gennaio con il rilascio dell’aggiornamento alla nuova versione del sistema operativo per il Realme GT. Successivamente, il programma prevede una netta accelerazione con un numero maggiore di smartphone che riceverà Android 12. Ecco l’elenco ufficiale degli smartphone che potranno contare sull’update con le relative tempistiche di aggiornamento:

Gennaio 2022: realme GT

Febbraio 2022: realme 8 Pro, realme GT NEO 2, realme 9 Pro+, realme 9 Pro

Marzo 2022: realme GT Master Edition, realme 7 Pro, realme 8, realme GT2 Pro, realme GT 2

Aprile 2022: realme 8i, realme 7, realme X50 Pro 5G

Luglio 2022: realme 8 5G, realme Narzo 30 5G, realme 7 5G, realme 9i

Agosto 2022: realme X3

Maggiori dettagli in merito agli aggiornamenti in arrivo per gli smartphone del brand potrebbero arrivare già nelle prossime settimane.

Le novità della nuova Realme UI 3.0

L’aggiornamento ad Android 12 con Realme UI 3.0 introdurrà diverse novità per gli smartphone del brand. Tale update, infatti, interverrà su design, funzionalità, strumenti di personalizzazione e privacy a disposizione degli utenti. Si tratta, quindi, di un aggiornamento molto importante che andrà a innovare e rinnovare il software con la promessa di migliorare l’usabilità degli smartphone.

Tra le principali novità c’è un nuovo design. Realme promette un layout più organizzato ed esperienza complessiva dell’interfaccia utente più fluida. Cambierà anche il design delle icone, che diventerà più tridimensionale, e verrà aggiunta una gamma più ampia di colori rispetto all’attuale versione 2.0. Da notare anche nuove opportunità di personalizzazione. Con la Realme 3.0 sarà possibile personalizzare il tema globale ed anche l’AOD sarà potrà essere adattato alle proprie preferenze.

Tra le novità c’è il nuovo motore AI Smooth che aggiungerà maggiore fluidità andando a ridurre il consumo energetico. Secondo quanto riferito dal brand, le prestazioni complessive di avvio delle app miglioreranno del 10% mentre per la durata della batteria è previsto un miglioramento del 12%. Contestualmente, dovrebbe registrarsi una riduzione del 30% dell’utilizzo della memoria con un incremento della sua velocità di utilizzo.

La nuova Realme UI 3.0 con Android 12 si concentrerà, naturalmente, anche sulla privacy con nuove funzioni a disposizione degli utenti. Gli utenti, ad esempio, avranno la possibilità di eliminare le informazioni sulla posizione della foto e i dati fotografici, inclusi il timestamp, il modello della fotocamera e le impostazioni per condividere in sicurezza foto e video con il proprio smartphone. Verranno, infine, introdotte nuove limitazioni alle autorizzazioni alle app.