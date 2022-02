Da qualche anno a questa parte Samsung sta svolgendo un lavoro encomiabile in materia di aggiornamenti software, ma dove non arriva il produttore sudcoreano c’è comunque sempre il modding pronto a metterci una pezza: grazie alla Noble ROM 2.0 è possibile avere un porting completo della One UI 4.0 con base Android 12 sugli ex top di gamma Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ e Samsung Galaxy Note 9.

Android 12 e One UI 4 su Samsung Galaxy S9 e Note 9

Tutti e tre i modelli non hanno ancora perso il supporto software di Samsung — sul sito del produttore figurano in cima all’elenco dei modelli cui vengono garantiti aggiornamenti trimestrali —, tuttavia non riceveranno Android 12 in via ufficiale. È qui, dunque, che entra in gioco il magico mondo del modding, con particolare riferimento alla Noble ROM di AlexisXDA, Recognized Developer di XDA.

A dirla tutta non si tratta della prima custom ROM a portare l’ultima versione stabile del robottino sulle serie Galaxy S9 e Galaxy Note 9, tuttavia, mentre quella di cui vi avevamo parlato in precedenza non comprendeva la One UI 4, la particolarità di questa nuova versione della Noble ROM — la cui release precedente era già comparsa su queste pagine — è proprio questa: la base è Android 12, ma ci sono anche tutte le novità della rinnovata One UI.

In particolare, la ROM si basa sul firmware di Samsung Galaxy Note 10+, con tanto di patch di sicurezza di febbraio 2022. La Noble ROM 2.0 porta a bordo di Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ e Samsung Galaxy Note 9 tutte le novità della One UI 4.0 (ecco la nostra prova completa su Samsung Galaxy S21 Ultra), tra cui la Fotocamera, e dunque la Color Palette, Rimasterizza Immagine, Attenuazione Extra, Gomma Oggetto e quant’altro.

Lo sviluppatore ci ha tenuto a precisare che al momento la ROM non è priva di bug, ad esempio il sensore delle iridi, il LED di notifica e le gesture delle impronte non funzionano in quanto il Galaxy Note 10+ — il cui firmware come detto è alla base della ROM — non li supporta. Per maggiori dettagli sui bug, potete fare riferimento a questo link.

Link e altre informazioni sulla Noble ROM 2.0

Per quanto riguarda le modalità di installazione, bisogna procedere mediante la TWRP 3.6.0_9-1 e, in base alle proprie specifiche esigenze, l’utente ha possibilità di scelta tra debloat minimo, estremo o personalizzato. Dal momento che l’installazione di Magisk è opzionale, non manca neppure la possibilità di utilizzare le applicazioni bancarie.

Lo sviluppatore ha promesso aggiornamenti mensili per la Noble ROM e ha già preannunciato che la maggior parte dei bug presenti allo stato attuale verranno sistemati nelle versioni a venire.

Per maggiori informazioni e per i link utili, visitate l’indirizzo sottostante:

Noble ROM 2.0: Android 12 e One UI 4.0 per Samsung Galaxy S9, S9+, Note 9

Grazie ad Alex per la segnalazione