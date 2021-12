Ecco quali Xiaomi e Redmi riceveranno la MIUI 13 Global Stable nel Q1 2022

Nella giornata di ieri Xiaomi non ha soltanto annunciato i nuovi Xiaomi 12, 12 Pro e 12X, ma ha altresì presentato l’attesissima MIUI 13 e già adesso abbiamo una lista — anche piuttosto lunga — di modelli Xiaomi e Redmi (manca all’appello POCO) che la riceveranno in versione Global Stable a partire dal Q1 2022.

Prima di passare alla lista in argomento, vi ricordiamo che gli sfondi della nuova versione della MIUI sono già disponibili al download e che la prima versione Beta della MIUI 13 è già disponibile da qualche ora.

MIUI 13 Global Stable: su quali Xiaomi e Redmi dal Q1 2022

Prima di stilare l’elenco di questo primo lotto, sono doverose alcune precisazioni: in primo luogo, lo stesso sarà soggetto ad aggiornamenti via via che i piani di rilascio verranno definiti per la sconfinata line-up del produttore cinese; in secondo luogo, Xiaomi ha subito precisato che una selezione di nuove funzioni — dunque non tutte, come al solito — sarà presente nelle versioni global della MIUI 13.

Ciò detto, ecco quali saranno gli smartphone a marchi Xiaomi e Redmi che inizieranno a ricevere la MIUI 13 Global Stable a partire dal primo trimestre del prossimo anno:

Possedete qualcuno di questi modelli? Siete impazienti di provare in prima persona la MIUI 13? Ditecelo nei commenti.