L’evento Xiaomi di oggi ha svelato ufficialmente tre nuovi smartphone Android, esattamente come previsto nelle precedenti settimane: si tratta di Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X, dispositivi di fascia alta e medio-alta dalle dimensioni diverse (più compatti il primo e il terzo, decisamente meno il secondo) e dalle specifiche accattivanti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e i prezzi diffusi dalla casa cinese.

Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro ufficiali: ecco specifiche tecniche e funzionalità

Xiaomi 12 è il più compatto della nuova coppia di smartphone di fascia alta con il suo display da 6,28 pollici Full-HD+ (2400 x 1800 pixel), mentre il modello Pro è pensato per chi ha le tasche più grandi (in tutti i sensi) con i suoi 6,73 pollici 2K (3200 x 1440 pixel): in entrambi i casi abbiamo uno schermo Samsung AMOLED a 120 Hz (LTPO 2.0 con refresh variabile da 1 a 120 Hz per il Pro) con sensore d’impronte integrato e vetro Gorilla Glass Victus.

Il cuore di Xiaomi 12 e 12 Pro è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, accompagnato da 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e da 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1 in base alla versione. Secondo il produttore cinese porta miglioramenti del 30% in termini grafici e del 25% per quanto riguarda l’efficienza energetica.

Le altre differenze tra i due modelli, dimensioni e diagonale dello schermo a parte, si possono trovare nel comparto fotografico: Xiaomi 12 mette a disposizione un sensore principale da 50 MP Sony IMX766 (1/1,56″ e pixel da 2,0 μm con OIS), un sensore ultra-grandangolare da 13 MP e uno tele-macro da 5 MP.

Xiaomi 12 Pro dispone invece di tre sensori da 50 MP: il principale è un Sony IMX707 (1/1,28″ e pixel da 2,44 μm) ed è affiancato da due sensori JN1, uno ultra-grandangolare (115°) e uno tele 2x. Tutti e tre possono contare sulla Night Mode, con un algoritmo pensato per dare il meglio negli scatti con poca luce.

Diverse, sia per capacità che per tecnologia di ricarica, le batterie: Xiaomi 12 offre 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W, wireless da 50 W e wireless inversa da 10 W, Xiaomi 12 arriva fino a 4600 mAh (a cella singola) con ricarica rapida cablata da 120 W e wireless da 50 W.

Mettiamo un po’ d’ordine e ricapitoliamo le specifiche tecniche dei due nuovi smartphone Android.

Scheda tecnica Xiaomi 12

display AMOLED TruColor da 6,28 pollici Full-HD+ a 120 Hz con 1100 nit di luminosità

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 octa core a 4 nm (Cortex-X2 a 3,0 GHz, 3 Cortex-A710 a 2,5 GHz e 4 Cortex-A510 a 1,8 GHz)

8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP Sony IMX766, ultra-grandangolare da 13 MP e tele-macro da 5 MP

fotocamera anteriore da 32 MP

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou

doppio altoparlante stereo con Dolby Atmos, porta USB Type-C

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W e wireless da 50 W

MIUI 13 basata su Android 12

basata su Android 12 dimensioni: 152,7 x 69,9 x 8,16 mm, peso di 180 g

Scheda tecnica Xiaomi 12 Pro

display AMOLED LTPO da 6,73 pollici 2K a 120 Hz con 1500 nit di luminosità

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 octa core a 4 nm (Cortex-X2 a 3,0 GHz, 3 Cortex-A710 a 2,5 GHz e 4 Cortex-A510 a 1,8 GHz)

8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP Sony IMX707, ultra-grandangolare da 50 MP e tele 2x da 50 MP

fotocamera anteriore da 32 MP

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou

doppio altoparlante stereo con Dolby Atmos, porta USB Type-C

batteria da 4600 mAh con ricarica rapida cablata da 120 W e wireless da 50 W

MIUI 13 basata su Android 12

basata su Android 12 dimensioni: 163,6 x 74,6 x 8,16 mm, peso di 205 g

Arriva anche Xiaomi 12X con Snapdragon 870

Come anticipato la casa cinese ha presentato anche Xiaomi 12X, uno smartphone di fascia un po’ più bassa. Le dimensioni (e molte delle caratteristiche tecniche) restano le stesse di Xiaomi 12 grazie al display AMOLED da 6,28 pollici (sempre con 120 Hz), ma cambia il cuore: a bordo prende infatti posto il SoC Qualcomm Snapdragon 870, affiancato da 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e da 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

Scheda tecnica Xiaomi 12X

display AMOLED da 6,28 pollici Full-HD+ (2400 x 1080 pixel) a 120 Hz con 1100 nit di luminosità

SoC Qualcomm Snapdragon 870 octa core a 7 nm

8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP Sony IMX766, ultra-grandangolare da 13 MP e macro da 5 MP

fotocamera anteriore da 32 MP

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou

doppio altoparlante stereo con Dolby Atmos, porta USB Type-C

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W

MIUI 13 basata su Android 12

basata su Android 12 dimensioni: 152,7 x 69,9 x 8,16 mm, peso di 176 g

Prezzi e uscita di Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X

Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X sono stati presentati in Cina e saranno disponibili all’acquisto nel corso del mese di gennaio 2022 ai seguenti prezzi:

Xiaomi 12: 8-128 GB a 3699 yuan (circa 513 euro) 8-256 GB a 3999 yuan (circa 555 euro) 12-256 GB a 4399 yuan (circa 611 euro)

Xiaomi 12 Pro: 8-128 GB a 4699 yuan (circa 652 euro) 8-256 GB a 4999 yuan (circa 694 euro) 12-256 GB a 5399 yuan (circa 749 euro)

Xiaomi 12X: 8-128 GB a 3199 yuan (circa 444 euro) 8-256 GB a 3499 yuan (circa 486 euro) 12-256 GB a 3799 yuan (circa 527 euro)



Gli smartphone dovrebbero arrivare anche in Europa nel corso dei prossimi mesi, ovviamente a prezzi un po’ più alti di quelli pensati per il mercato cinese. Quale dei tre state aspettando di più?

