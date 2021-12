Xiaomi ha svelato tutte le caratteristiche dell’ultimo aggiornamento software per i suoi smartphone, la MIUI 13: un nuovo sistema per i widget, nuovi font di sistema, privacy migliorata, nuove opzioni di sicurezza e tanto altro. Ma c’è una cosa che gli appassionati di tecnologia attendono più di tutte le altre: i nuovi sfondi MIUI 13.

C’è però una differenza importante con gli sfondi che abbiamo visto in azione durante la presentazione ufficiale tenutasi il 28 dicembre 2020 alle ore 12:30. Gli sfondi che troverete disponibili al download sono tutti statici: non potrete pertanto godere degli sfondi animati live.

Gli sfondi MIUI 13 da scaricare sul proprio smartphone

Sappiamo già quali saranno tutti gli smartphone che verranno aggiornati alla prossima release software MIUI 13, tra cui figurano i nuovi smartphone della serie Xiaomi 12 – a proposito, qui trovate tutto quello che c’è da sapere sui nuovi modelli Xiaomi 12, 12 Pro e 12X – oltre a Xiaomi Mi 11 e Xiaomi Pad 5. L’aggiornamento software non arriverà prima della fine di gennaio 2022 e il rollout è previsto inizialmente soltanto per la versione cinese e non quella globale di cui sono dotati gli smartphone venduti qui in Italia.

Ne sussegue che potrebbero passare mesi prima di vedere tutte le novità software in azione sul proprio smartphone, ma per fortuna non c’è da aspettare per provare i nuovi sfondi della MIUI 13. Di seguito trovate 43 sfondi da poter scaricare sul vostro smartphone: molti sfondi sono presenti sia in modalità giorno che notte, mentre altri si presentano con un tema unico.

Gli sfondi MIUI 13 in alta risoluzione

Potete visualizzare le anteprime degli sfondi direttamente da questa pagina e salvare soltanto quelli che vi interessano. Le immagini sono con risoluzione 650 x 1200 pixel, più che sufficienti per schermi HD e Full-HD. Se foste interessati alla versione in alta risoluzione 1800 x 3200 pixel di uno degli sfondi qui presenti potete cliccare qui e scaricare le immagini direttamente da Google Drive.

