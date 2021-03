Nel corso di un evento in streaming, a causa dell’attuale emergenza sanitaria, Redmi ha presentato i nuovi smartphone destinati a rinnovare la propria offerta per la fascia media del mercato. Si tratta di tre modelli della serie Redmi Note, giunta ormai alla decima edizione, la quarta da quando la compagnia cinese è diventata indipendente da Xiaomi.

I nuovi smartphone sono stati lanciati sul mercato indiano ma a breve saranno annunciati anche per il mercato europeo, con relativi prezzi e disponibilità . Scopriamo dunque tutte le caratteristiche della nuova serie Redmi Note 10, destinata a stabilire nuovi standard in una fascia di mercato sempre più difficile da dominare.

Specifiche tecniche di Redmi Note 10

Il più piccolo dei tre, anche dal punto di vista fisico, è comunque uno smartphone di buona qualità , con alcune caratteristiche che lo rendono molto appetibile. Si parte dunque con uno schermo AMOLED FullHD+ (1080 x 2400 pixel) da 6,43 pollici con Gorilla Glass 3 e punch hole per alloggiare la fotocamera frontale.

Sotto alla scocca troviamo uno Snapdragon 678 con CPU octa core a 2,2 GHz e GPU Adreno 612, realizzato con processo produttivo a 11 nanometri. Due i tagli di memoria, 4-64 GB e 6-128 GB, con RAM di tipo LPDDR4X e memoria interna UFS 2.1, espandibile con microSD fino a 512 GB (con slot dedicato). Buona la connettività , con supporto alle reti 4G/LTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Beidou, e USB Type-C per la ricarica della batteria.

Quest’ultima ha una capacità di 5.000 mAh e può contare sulla ricarica rapida cablata a 33 watt. Sono presenti anche una presa da 3,5 mm, un sensore a infrarossi, speaker stereo e un lettore di impronte sul frame laterale, integrato nel pulsante di accensione/sblocco.

Quattro i sensori della fotocamera posteriore: quello principale da 48 megapixel (f/1.79) con pixel da 0,8 micro, sensore ultra grandangolare (FoV 118 gradi) da 8 megapixel(f/2.2), sensore macro da 2 megapixel(f/2.4) e sensore di profondità da 2 megapixel (f.2.4). Nella parte frontale invece Redmi ha optato per un sensore da 13 megapixel (f/2.45).

Da segnalare inoltre la certificazione IP53 per la resistenza agli schizzi d’acqua, il motore di vibrazione lineare sull’asse Z e la presenza di Android 11 con MIUI 12. Tre le colorazioni tra cui scegliere: Shadow Black, Frost White e Aqua Green. Le dimensioni sono di 160,46 x 74,5 x 8,29 millimetri e 178,8 grammi di peso.

Specifiche tecniche di Redmi Note 10 Pro e Pro Max

Sostanzialmente identici tra di loro invece Redmi Note 10 pro e Note 10 Pro Max, che si differenziano solamente per quanto riguarda il comparto fotografico. Abbiamo dunque uno schermo AMOLED FullHD+ (1080 x 2400) da 6,67 pollici, con refresh a 120 Hz, supporto HDR10 e Gorilla Glass 5.

All’interno trova posto uno Snapdragon 732G con CPU octa core e GPU Adreno 618, affiancato da tre diversi tagli di memoria: 6-64 GB, 6-128 GB e 8-128 GB, con RAM LPDDR4X e memoria interna UFS 2.2, espandibile con microSD fino a 512 GB e slot dedicato. La batteria ha una capacità di 5.020 mAh con ricarica rapida a 33 watt. Come accade per Redmi Note 10, anche qui è incluso nella confezione di vendita un carica batterie da 33 watt.

La connettività include il supporto alle reti 4G/LTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Beidou, connettore da 3,5 mm, porta USB Type-C. Abbiamo inoltre due speaker stereo, sensore a infrarossi e lettore di impronte integrato nel tasto di accensione/sblocco.

Quattro i sensori fotografici posteriori: Redmi Note 10 Pro ha un sensore principale da 64 megapixel (f/1.79) mentre Redmi Note 10 Pro Max dispone di un sensore da 108 megapixel (f/1.9) con pixel binning 9in1. Uguali gli altri tre sensori, con ultra grandangolare (FoV 118 gradi) da 8 megapixel (f/2.2), telemacro da 5 megapixel (f/2.4) e sensore di profondità da 2 megapixel (f/12.4).

Completano la scheda tecnica la certificazione IP53, motore di vibrazione sull’asse Z e supporto dual SIM. Le dimensioni sono di 164 x 76,5 x 8,1 millimetri e 192 grammi di peso. Tre anche in questo caso le colorazioni: Vintage Bronze, Glacial Blue e Dark Night.

Il sistema operativo è Android 11 con MIUI 12 ma nel giro di poche settimane tutti e tre i dispositivi della serie Redmi Note 10 riceveranno MIUI 12.5.

Prezzi e disponibilitÃ

Ecco ci arrivati alla parte dedicata a prezzi e disponibilità , riferite attualmente al mercato indiano. In giornata scopriremo anche quelli per i mercati europei, che vi proporremo in un articolo dedicato.

I tre smartphone saranno disponibili in tre giorni diversi a partire dal 16 marzo, giorno di lancio di Redmi Note 10, per passare al 17 marzo per Redmi Note 10 Pro e 18 marzo per Redmi Note 10 Pro Max. Ecco i prezzi: