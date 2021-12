I tablet Android, almeno recentemente, hanno spesso avuto un deficit importante nei confronti delle controparti offerte da Apple, ma questa volta qualcosa è cambiato. Xiaomi Pad 5 è economico, bello e finalmente all’altezza di qualsiasi compito, con prestazioni paragonabili a quelle di un qualsiasi smartphone di fascia alta di questo 2021.

Se pensate che i suoi assi nella manica siano unicamente quelli che vi abbiamo appena detto vi sbagliate, a completare il pacchetto ci pensa la piena compatibilità con la testiera e la Smart Pen del produttore cinese. Non tutto è perfetto però, scoprite pregi e difetti nel dettaglio all’interno della nostra recensione.

Video recensione Xiaomi Pad 5

Design e Qualità

Per una volta possiamo finalmente parlarvi di design in un tablet, infatti come avrete senz’altro osservato dalle sue linee o nella recensione video, questo Xiaomi Pad 5 ha qualcosa in più dei suoi sfidanti sia a livello di design che di qualità di realizzazione. Partiamo dicendo che è grande e che quindi bisogna tenere in considerazione questo aspetto quando lo si acquista, questo perché per alcuni usi potrebbe non essere adatto.

Lui misura infatti 254,7 mm di altezza, 166,2 di larghezza e solo 6 mm di spessore con un peso totale di 511 grammi. Non è quindi gigantesco è vero, ma il fatto che il display nella parte frontale sia da 11″ non fa che contribuire alla sua stazza. La sensazione che restituisce in mano è di tablet premium, indirizzato per lo più a chi ne vuole fare un uso studio, ufficio e ludico.

Il suo pezzo forte è infatti all’anteriore dove l’unità da 11″ con risoluzione WQHD+ e refresh rate a 120 Hz lascia tutti di stucco per luminosità e resa cromatica. Se avete intenzione di acquistarlo per vedere le vostre serie preferite avete senz’altro fatto centro, anche perchè grazie all’audio stereo garantito dai 4 altoparlanti Dolbi Vision-Atmos l’esperienza è appagante ed immersiva.

Troviamo chiaramente una porta USB di tipo C nella parte inferiore, sfortunatamente però non garantisce una ricarica particolarmente veloce. Questa è infatti limitata a 22W, il che rende i tempi di ricarica della batteria da 8720 mAh più lunghi del previsto.

Funzionalità

A bordo di Xiaomi Pad 5 troviamo la MIUI 12.5, esattamente come gli smartphone del produttore cinese. Descriverla nel dettaglio non avrebbe molto senso avendola già approfondita in più di un’occasione. Ci soffermeremo però sulle impostazioni ad-hoc sviluppate proprio per questo tablet. Benché infatti non sia presente una vera e propria modalità multitasking esclusiva per questo dispositivo, è comunque presente una modalità di finestre a comparsa in modalità Picture-in-Picture che ci permetterà di tenere una finestra aperta sull’applicazione che stiamo utilizzando.

Come già anticipato è poi presente un’area del menù esclusivamente dedicata alla penna e alla tastiera, che sfortunatamente però non abbiamo avuto modo di provare. Per il resto è la classica MIUI di sempre, ricca di impostazioni e personalizzazioni a misura dell’utente.

Peccato manchi un’adeguamento del sistema operativo al grande formato del display, qualche novità in questo senso potremmo vederla con MIUI 13 Pad o Android 12L.

Prestazioni e Autonomia

Quello che stupisce di Xiaomi Pad 5 è però l’hardware sotto il cofano, che lo contraddistingue da tutte le altre soluzioni tablet presenti sul mercato. Troviamo infatti un Qualcomm Snapdragon 860, aiutato da 6 o 8 GB di RAM nei tagli di memoria rispettivamente da 128 e 256 GB.

Tutti questi numeri si traducono in prestazioni eccezionali in tutte le situazioni, siano esse lavorative o di svago. La navigazione nell’interfaccia è sempre pronta e fluida, complice anche il refresh rate del display e non si nota alcun tipo di rallentamento nemmeno nel gaming più impegnativo. L’ottimizzazione della MIUI permette nonostante il comparto hardware di avere una durata della batteria eccellente.

Si parla infatti di una 8720 mAh che permette al tablet di raggiungere senza particolari rinunce anche la settimana di utilizzo.

Fotocamera

Non è sicuramente un comparto da analizzare in un tablet, ma ugualmente degno di essere menzionato. Su Pad 5 è installata al posteriore un’unica fotocamera da 13 megapixel che permette anche la registrazione di video fino a 4K 30 fps. Nella parte anteriore invece il sensore è da 8 megapixel.

Gli scatti sono sufficienti, questo se si considera che parliamo di un tablet, ma vi sconsigliamo vivamente di usare il dispositivo per fotografia e video. Trovate qualche scatto all’interno della video recensione.

In conclusione

In un panorama di generale appiattimento tecnologico dei tablet Android, Xiaomi Pad 5 svetta con il suo design e le sue caratteristiche tecniche da vero purosangue. Speriamo che questo dispositivo possa dare nuova linfa a questo mercato, finora abbastanza in stallo e in mano principalmente ad Apple e Samsung.

Xiaomi Pad 5 può essere acquistato a partire da 399€, mentre la Smart Pen sarà venduta a 99€ a partire dalla fine del mese.

È disponibile in offerta su eBay nei tagli 128 e 256 GB, oppure su Amazon.it.