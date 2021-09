Redmi ha appena presentato lo smartphone Redmi 10 Prime, diretto successore del modello Redmi 9 Prime lanciato lo scorso anno.

Caratteristiche Redmi 10 Prime

Lo smartphone presenta un design piuttosto curato ma evidentemente tipico per un prodotto di fascia economica, come si può notare dalle bande del display non troppo ottimizzate. Nonostante questo, il display è ampio e luminoso di tipo LCD IPS da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e con supporto al refresh rate adattivo fino a 90 Hz. Centralmente è interrotto dal foro della fotocamera punch hole da 8 MP con apertura f/2.0.

Piuttosto interessante il comparto fotografico con ben quattro sensori posteriori di cui il principale da 50 MP con apertura f/1.8, così come la connettività con Dual SIM, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1 e GPS. L’hardware è gestito dal processore MediaTek Helio G68 che è affiancato da 4/6 GB di memoria RAM con 64/128 GB di spazio di archiviazione interno espandibile tramite microSD.

Il fiore all’occhiello di Redmi 10 Prime è senza ombra di dubbio la batteria da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W, così come la presenza di Android 11 con la personalizzazione MIUI 12.5.

Scheda tecnica

Display LCD IPS da 6,5″ con risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento a 90 Hz e luminosità fino a 400 nits;

processore MediaTek Helio G88;

4/6 GB di RAM LPDDR4x con 64/128 GB di spazio di archiviazione di tipo eMMC 5.1 con supporto alle microSD;

fotocamera posteriore: sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8, flash LED, sensore ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2, sensore macro da 2 MP e sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 8 MP con apertura f/2.0;

sensore infrarossi, sensore per le impronte laterale, jack audio da 3.5 mm, speaker stereo e radio FM;

dimensioni: 161.95 × 75.57 × 9.56 mm;

peso: 192 grammi;

connettività Dual SIM (nano + nano + microSD), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS e USB Type-C;

batteria da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W e ricarica inversa via cavo da 9 W;

Android 11 con personalizzazione MIUI 12.5.

Prezzo e disponibilità Redmi 10 Prime

Redmi 10 Prime arriva con le colorazioni Phantom Black, Astral White e Bifrost Blue. Il modello con 4 GB di RAM e 64 GB di ROM viene venduto a 12.499 rupie indiane, circa 145 euro, mentre la versione con 6 GB di RAM e 128 GB di ROM a 14.499 rupie indiane, circa 170 euro.

