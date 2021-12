Xiaomi, durante l’evento di lancio di Xiaomi 12 e di altri dispositivi, ha presentato la nuova versione della sua interfaccia proprietaria MIUI, giunta alla versione 13 (qui l’articolo con tutte le novità). Basata su Android 12, è disponibile solamente sui nuovi Xiaomi 12, ma oggi il colosso cinese ha rilasciato il primo aggiornamento nella versione beta per diversi dispositivi in Cina, con la versione stabile in arrivo il prossimo mese.

MIUI 13 è in arrivo su tantissimi dispositivi

Il firmware in rilascio è caratterizzato dal numero 21.12.27 e porta le novità con sé prestazioni ottimizzate, privacy rafforzata, l’integrazione di prodotti ecologici intelligenti di Xiaomi e molto altro. Ecco il changelog dell’aggiornamento a MIUI 13 beta:

Aggiunte alcune funzioni di Mi Magic con il supporto per l’interconnessione di telefoni cellulari e tablet per un flusso di contenuti senza interruzioni tra i dispositivi

Aggiunte funzioni di protezione della verifica del volto e filigrana della privacy

Aggiunta protezione dalle frodi elettriche full-link per proteggersi dalle frodi nelle telecomunicazioni

Aggiunto un nuovo carattere di sistema Mi Sans, visivamente chiaro e comodo da leggere

Aggiunti sfondi animati beautiful scientific crystals, che mostrano la bellezza della scienza al microscopio

Aggiunto sistema di widget per supportare widget di applicazioni avanzati e widget personalizzati

Aggiungi un compagno di classe Xiao Ai completamente personalizzabile , il tuo assistente personale intelligente

Ottimizza l’esperienza di base in modo più rapido e stabile

Gli smartphone di Xiaomi idonei per la versione MIUI 13 Beta in Cina includono Xiaomi Civi, MIX 4, Redmi K40 Game Enhanced Edition , Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Youth Edition, Pad 5, Pad 5 Pro, Pad 5 Pro 5G, Xiaomi Mi 10S, Redmi K40, K40 Pro, K30S Extreme Edition, K30 Extreme Edition, Mi 10 Extreme Edition, Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30, K30 5G, K30i 5G, K30 Pro, Mi 10 Youth Edition, Redmi Note 9, Note 9 4G, Note 9 Pro , Note 10, Note 11 5G, 10X Pro, 10X e Xiaomi CC9 Pro.



Il rollout della versione stabile, salvo complicazioni, avverrà dal mese prossimo. La prima fase di rilascio comprenderà Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra , Pad 5 Pro 5G, Pad 5 Pro e Pad 5, mentre la timeline per la seconda e la terza fase sarà rivelata in seguito.

