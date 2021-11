Aggiornamenti per le serie OnePlus 9 e OPPO Find X3 (ColorOS 12) e vari Samsung

Gli aggiornamenti software di cui parliamo oggi toccano gli ultimi smartphone di punta di OPPO e OnePlus e un quartetto di dispositivi di Samsung.

OnePlus 9, 9 Pro, OPPO Find X3 Lite, Find X3 Neo, Find X3 Pro: le novità degli aggiornamenti

Qualche mese fa avevamo parlato di come, in conseguenza della fusione e dell’unione dei team di sviluppo software, gli smartphone OnePlus avrebbero abbracciato la ColorOS nel mercato cinese, tanto che ad ottobre era arrivata la prima beta pubblica della ColorOS 12 per i OnePlus 9. Oggi ci portiamo decisamente avanti.

Nelle scorse settimane vi avevamo segnalato la roadmap della ColorOS 12 di OPPO per il mese di novembre e agli inizi di questa, rispettando quanto promesso, il produttore cinese ha avviato il roll out dell’aggiornamento stabile con base Android 12 per il flagship OPPO Find X3 Pro (ecco la nostra recensione) nel sud-est asiatico. Come da programma, adesso l’update è stato rilasciato in Cina per i modelli OPPO Find X3 Lite (ecco la nostra recensione), OPPO Find X3 Neo (ecco la nostra recensione), OPPO Find X3 Pro, OnePlus 9 (ecco la nostra recensione) e OnePlus 9 Pro (ecco la nostra recensione).

La conferma è arrivata direttamente da OPPO in data 25 novembre, ma il roll out vero è cominciato quest’oggi, subito dopo l’annuncio della nuova serie Reno7.

Ecco un riepilogo delle versioni firmware in roll out:

OPPO Find X3 Pro Mars Explorer Edition – A.28 or A.29

OPPO Find X3 Pro – A.28 or A.29

OPPO Find X3 – A.30

OnePlus 9 Pro – A.12

OnePlus 9 – A.12

Samsung Galaxy A10, Xcover 5, Watch e Watch Active: le novità degli aggiornamenti

Prendete due vecchi smartwatch, uno smartphone base di gamma e un altro rugged e otterrete l’eterogeneo gruppo di dispositivi a marchio Samsung destinatari degli aggiornamenti in rilascio in queste ore.

Samsung Galaxy A10 e Samsung Galaxy Xcover 5 non sono esattamente i modelli più famosi della vasta line-up del produttore asiatico e in questo momento stanno allungando la lista di quelli muniti delle più recenti patch di sicurezza mensili. Per entrambi gli smartphone è infatti in roll out la SMR (Security Maintenance Relase) di novembre 2021. Al momento non sono noti i changelog ufficiali, per questo motivo non è possibile confermare o escludere la presenza di altri miglioramenti di carattere generale. Nel caso di Samsung Galaxy A10, il rilascio della versione firmware A105MUBS7CUK1 è attualmente in corso nei seguenti mercati latino-americani: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Guatemala, Messico, Panama, Paraguay, Perù e Uruguay. In Corea del Sud, invece, è stato rilasciato il firmware A105NKOU4BTJ1. Per quanto riguarda Samsung Galaxy Xcover 5, il roll out della nuova versione G525FXXS4AUK4 ha preso il via in Argentina.

Passando ai due dispositivi da polso, una decina di giorni fa vi avevamo segnalato il rilascio di un update comprensivo di numerose novità. Tuttavia, nel caso di Samsung Galaxy Watch e Samsung Galaxy Watch Active il changelog era praticamente inesistente, facendo menzione di dieci watch face dei nuovi Watch4 e poco altro. La notizia positiva è che adesso il roll out è stato esteso a numerosi altri mercati e il registro delle modifiche è ben più ricco.

Tra le nuove aggiunte figurano: il supporto al widget Group Challenge, una maggiore precisione sul consumo di calorie in base al battito cardiaco, un riconoscimento automatico più rapido dell’attività (corsa, vogatore, ellittica) da parte dei sensori, l’icona live camminata/corsa, la sincronizzazione del Calendario incrementata da 3 mesi a un anno.

La nuova versione firmware Rx00XXU1GUJ3 dovrebbe essere già disponibile in Argentina, Brasile, Canada, Europa, India e USA.

Come aggiornare OnePlus 9, 9 Pro, OPPO Find X3 Lite, Find X3 Neo, Find X3 Pro, Samsung Galaxy A10, Xcover 5, Watch e Watch Active

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono disponibili anche in Europa. In ogni caso, è possibile eseguire una ricerca manuale mediante i seguenti percorsi:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

per gli OPPO e OnePlus in Cina, “Settings > Software Update > Gear Icon > Update Early Access > Official Version Application > Agree to Privacy Agreement > Apply Now“.

per i Samsung Galaxy Watch e Watch Active, è necessario aprire l’app Galaxy Wearable, entrare nella sezione Aggiornamento software e quindi cliccare su “Scarica e installa”.

