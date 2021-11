Ecco quali OPPO riceveranno la ColorOS 12 con Android 12 a novembre 2021

Android 12 in versione stabile è realtà da qualche settimana e adesso a doversi dar da fare con gli aggiornamenti sono i vari OEM, tra questi figura anche OPPO, che ha appena annunciato i piani di roll out della ColorOS 12 per il mese di novembre 2021.

ColorOS 12: su quali OPPO a novembre 2021

L’annuncio è arrivato su Twitter attraverso OPPO Care, l’account del supporto ufficiale di OPPO, e comprende un paio di immagini riassuntive dei modelli della casa cinese che riceveranno la nuova versione della ColorOS con base Android 12 già questo mese, con l’importante distinzione tra i modelli (uno solo) che l’otterranno in versione stabile e quelli che invece dovranno accontentarsi della versione Beta.

Una volta rilasciato l’aggiornamento, i possessori dei vari modelli potranno verificarne la disponibilità tramite il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software”. In entrambi i casi, purtroppo, vale una precisazione: il piano di rilascio al momento non riguarda gli utenti residenti nell’UE e nell’EEA (OPPO richiama il GDPR).

Passando ai piani di roll out, il primo smartphone a ricevere l’aggiornamento alla ColorOS 12 con base Android 12 in versione stabile sarà OPPO Find X3 Pro e il rilascio graduale riguarderà Indonesia, Malesia e Thailandia.

Quanto alla OPPO ColorOS 12 Beta Version, anch’essa verrà rilasciata gradualmente, ma con disponibilità limitata. Ecco i dettagli:

