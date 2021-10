Com’è noto da ormai diversi mesi OnePlus e OPPO si sono fusi per offrire ai propri utenti un’esperienza software unificata, seppur con alcune caratteristiche e peculiarità tipiche dell’esperienza OnePlus per non smarrire l’identità dell’azienda (e dei suoi prodotti) così apprezzata dagli utenti.

Al via la beta pubblica della ColorOS 12

In queste ore l’account Weibo ufficiale di ColorOS – la personalizzazione Android di OPPO – ha annunciato la disponibilità in Cina della beta pubblica di ColorOS 12 per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. Gli smartphone di fascia alta dell’azienda cinese sono affiancati da OPPO Find X3 e OPPO Find X3 Pro, sebbene per questi ultimi sia disponibile una build di ColorOS 12 differente.

Gli smartphone OnePlus, infatti, stanno ricevendo la build A.11; gli smartphone OPPO la build A.27, il che sottolinea che sebbene il codice di base resti uguale per entrambe le compagnie, continuano a persistere piccole differenze che richiedono lo sviluppo di due build separate. Il futuro della OxygenOS si muove quindi nella direzione che Pete Lau, CEO e fondatore di OnePlus, aveva dettagliato in occasione del lancio di OnePlus 2.0: la velocità e la fluidità della OxygenOS e la stabilità e la ricchezza di funzioni di ColorOS.

Alcune delle novità presenti nella beta pubblica di ColorOS 12 riguardano la Smart Sidebar migliorata e ottimizzazioni per la gestione della RAM e dell’autonomia.

