Dall’inizio di quest’anno OnePlus e OPPO lavorano in stretto contatto e quest’oggi Pete Lau, CEO di OnePlus, annuncia una importante novità: i team di sviluppo di OnePlus e OPPO si uniscono per garantire maggiore efficienza circa il rilascio degli aggiornamenti software.

Aggiornamenti più stabili e frequenti

In un lungo post pubblicato sul forum ufficiale, Pete Lau dichiara le seguenti parole: “Ora siamo a un punto di svolta per il futuro di OnePlus. Poiché abbiamo iniziato ad ampliare il nostro portafoglio di prodotti, siamo in grado di offrirti più scelte che mai“. E ancora: “Come molti di voi sapranno, l’anno scorso ho assunto alcune responsabilità aggiuntive per supervisionare la strategia dei prodotti sia per OnePlus che per OPPO. Da allora, abbiamo integrato diversi nostri team insieme a OPPO per semplificare meglio le nostre operazioni e capitalizzare ulteriori risorse condivise. Dopo aver visto l’impatto positivo di questi cambiamenti, abbiamo deciso di integrare ulteriormente la nostra organizzazione con OPPO“.

La promessa di aggiornamenti più veloci e soprattutto stabili ci porta alla memoria i tanti problemi che hanno interessato gli smartphone della serie OnePlus 7/7T nelle scorse settimane. Pete Lau si assume una importante responsabilità con queste promesse, e l’intera community si augura che in futuro le cose cambino in meglio.

Cosa ne pensate della novità di oggi? Ritenete che l’unione dei due team di sviluppo possa realmente portare vantaggi per la qualità e la velocità di rilascio dei nuovi aggiornamenti software? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori smartphone OnePlus del mese.