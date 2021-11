A seguito dell’arrivo dell’aggiornamento stabile della One UI 4.0 per la serie Samsung Galaxy S21, in queste ore il colosso sudcoreano svela importanti novità anche per alcuni suoi smartwatch: per l’esattezza parliamo di Samsung Galaxy Watch, Samsung Galaxy Watch Active, Samsung Galaxy Watch Active 2 e Samsung Galaxy Watch 3.

Quante novità per i Galaxy Watch di Samsung

Entrando nel dettaglio, Samsung Galaxy Watch Active 2 e Galaxy Watch 3 dispongono adesso della possibilità di impostare una nuova altezza per quanto riguarda il sensore di caduta, oltre a poter scegliere di rilevare una caduta anche quando si sta fermi sul posto e non solo mentre si è in movimento. Non appena viene registrato l’evento, lo smartwatch invia immediatamente una richiesta di aiuto ai contatti precedentemente specificati al fine di garantire una pronta risposta.

Chi l’ha detto che gli allenamenti sono divertenti solo quando fatti in solitaria? La funzione Group Challenge permette di sfidare i gruppi di amici e familiari a raggiungere nuovi obiettivi di forma, il tutto direttamente dal quadrante del proprio smartwatch.

L’azienda svela inoltre un approccio più olistico a tutte le informazioni relative alla salute. Come sappiamo, sin dal primo modello lanciato sul mercato, gli smartwatch delle serie Galaxy Watch integrano sensori per registrare il battito cardiaco, la concentrazione di ossigeno nel sangue e anche i livelli di stress. Inoltre, grazie all’introduzione del supporto all’ECG e alla pressione sanguigna, gli utenti muniti di Galaxy Watch possono controllare i parametri più importanti della propria salute tramite l’applicazione Health Monitor.

Infine, l’azienda di Seul annuncia l’introduzione di 10 nuove watch face per personalizzare il quadrante dei propri smartwatch secondo i propri gusti personali. Si tratta dei quadranti lanciati inizialmente con la serie Samsung Galaxy Watch4: resta possibile personalizzare ulteriormente i colori di fondo, dei testi e molto altro direttamente dal proprio smartwatch.

La compagnia annuncia che la disponibilità dell’aggiornamento dipenderà ovviamente da molti fattori e che saranno inizialmente interessate le versioni Bluetooth e solo in seguito quelle LTE. Se disponete di uno degli smartwatch sopracitati, potete controllarne l’arrivo tramite l’applicazione Galaxy Wearable disponibile al badge del Play Store sottostante.

