Sebbene Samsung stia aggiornando diversi sui smartphone con le patch di sicurezza di novembre, solo in queste ore abbiamo l’opportunità di conoscere in dettaglio quali correzioni sono presenti al loro interno.

Le patch di sicurezza di novembre di Samsung

In queste ore, infatti, il colosso sudcoreano ha pubblicato il resoconto dettagliato di tutti gli elementi correttivi presenti nelle patch di sicurezza. Esse includono anche le correzioni di Google per tre falle critiche di sicurezza, venti falle di sicurezza di livello alto e due falle di sicurezza di livello medio.

Le patch di sicurezza di novembre includono inoltre le correzioni per tredici vulnerabilità relative ai dispositivi Galaxy (smartphone e tablet), di cui una di livello alto, una di livello critico e due di livello moderato. All’interno del documento ufficiale trovano posto numerose patch per correggere criticità dei dispositivi Galaxy muniti dei processori Exynos 980, 9820, 9830, 2100 e non solo.

Ad oggi l’azienda ha rilasciato le patch di sicurezza di novembre per diversi smartphone di fascia alta e media, e ci aspettiamo che la lista cresca in maniera vertiginosa nel corso delle prossime settimane.

