Il mese di settembre 2021 volge al termine e non poteva mancare una bella raccolta di aggiornamenti software per concluderlo degnamente: gli update di oggi riguardano soprattutto dispositivi Samsung, ma Xiaomi e Redmi non rimangono a guardare. Ecco tutte le novità in arrivo.

Samsung Galaxy Z Fold3, Z Flip3, A32 5G, A02, Tab Active 2, S20, Note 20: le novità degli aggiornamenti

Come al solito, Samsung ha iniziato a distribuire anzitempo le patch di sicurezza di un mese non ancora cominciato: già nei giorni scorsi le patch di sicurezza di ottobre 2021 sono arrivate sulla serie Galaxy S21, che adesso è in ottima compagnia. In Corea del Sud, infatti, gli ultimissimi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G stanno già ottenendo la SMR (Security Maintenance Release) del prossimo mese, ovviamente non ancora presentata nei dettagli dal produttore.

In particolare, Samsung Galaxy Z Fold3 5G (ecco la nostra recensione) sta ricevendo la versione firmware F926NKSU1AUID, mentre per Samsung Galaxy Z Flip3 5G (ecco la nostra recensione) c’è la versione F711NKSU2AUIE. I numeri delle nuove versioni suggeriscono la presenza di altre novità oltre alle patch di sicurezza di ottobre 2021, ma ne sapremo di più quando il roll out toccherà il suolo europeo. Per il momento, l’aggiornamento è in distribuzione solo in patria, mentre proprio ieri, negli USA, Samsung Galaxy Z Fold3 5G ha iniziato a ricevere le patch di sicurezza di settembre (F926U1UEU1AUI4).

Tornando in Corea del Sud, i nuovi pieghevoli non sono gli unici smartphone ad essersi portati già avanti con il discorso patch mensili: quelle di ottobre 2021 sono infatti in distribuzione anche per le serie degli ex top di gamma Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy Note 20 al gran completo. Quest’ultima sta ricevendo il firmware N98xNKSU1DUI2, mentre la serie Galaxy S20 ottiene la versione N98xNKSU1DUI2. Anche in questi casi i numeri suggeriscono la presenza di altre novità al momento non note.

Samsung Galaxy Tab Active 2 non è esattamente il tablet più famoso in circolazione, ma il produttore non ne trascura il supporto software. In questo momento, a Panama e Trinidad e Tobago è in roll out l’aggiornamento T395UBSCCUI5, che comprende le patch di sicurezza di settembre 2021.

L’economico Samsung Galaxy A02, dal canto suo, ha finalmente iniziato a ricevere il major update ad Android 11 con One UI 3.1 e tutte le novità che già abbiamo imparato a conoscere (permessi one-time, chat bubble, auto-ripristino dei permessi per le app inutilizzate, UI rinnovata, nuovi widget per la schermata di blocco, app stock migliorate e quant’altro). Ci sono anche le patch di sicurezza di settembre 2021 Il roll out della versione firmware A022GDXU2BUI3 è partito dalla Russia e si espanderà gradualmente in altri mercati.

Infine, Samsung Galaxy A32 5G sta ricevendo un nuovo aggiornamento con tanto di ottimizzazioni e altre novità, ma non patch di sicurezza. Come si evince dallo screenshot riportato di seguito, si tratta di un file OTA da quasi 1 GB. Il changelog parla di miglioramenti di stabilità, ma anche del nuovo shortcut Bedtime mode, che permette attivare e disattivare rapidamente la modalità Bedtime sull’app Orologio. Niente da fare, come detto, per le patch di sicurezza, ferme ad agosto 2021.

Redmi Note 10 5G, Redmi Note 9T, Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition, Redmi Note 7, 7S: le novità degli aggiornamenti

Della nuova MIUI 12.5 Enhanced Edition vi abbiamo già parlato a più riprese, segnalandovi il rilascio global e i modelli che la riceveranno a ottobre.

Ebbene, il produttore ha deciso di giocare d’anticipo: in Cina è già partito il roll out per i seguenti modelli:

Tutte le build sono contrassegnate come “Stable Beta”. Non ci resta che aspettare l’avvio del roll out anche a livello internazionale.

Infine, Redmi Note 7 e Redmi Note 7S (venduto solo in India) stanno ricevendo la MIUI 12.5 in diversi mercati, ecco le build in roll out:

Global – V12.5.1.0.QFGMIXM

EEA – V12.5.1.0.QFGEUXM

Russia – V12.5.1.0.QFGRUXM

India – V12.5.1.0.QFGINXM

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Fold3, Z Flip3, A32 5G, A02, Tab Active 2, S20, Note 20, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 9T, Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition, Redmi Note 7, 7S

Come visto paragrafo per paragrafo, non tutti questi aggiornamenti sono già in roll out da noi. In ogni caso, è possibile cercarli manualmente in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

per gli Xiaomi e Redmi, “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

Leggi anche: migliori smartphone Android