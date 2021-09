Come da routine, a distanza di pochi giorni dall’inizio di un nuovo mese, il team di sicurezza di Samsung ha già iniziato il rilascio delle patch di sicurezza di ottobre per alcuni smartphone del colosso sudcoreano.

Novità aggiornamento G991BXXU3AUIE per Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G stanno ricevendo il firmware G991BXXU3AUIE in Germania e nelle Filippine, di fatto diventando i primi smartphone Android a implementare le correzioni di sicurezza di ottobre.

Sebbene l’azienda non abbia ancora rilasciato ulteriori informazioni circa quali tipologie di falle di sicurezza sono state risolte – sul portale ufficiale non c’è ancora traccia delle patch di ottobre -, è molto probabile che la compagnia abbia introdotto anche qualche piccolo miglioramento sotto il cofano.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21

L’aggiornamento alla serie Samsung Galaxy S21, come già detto nel capitolo precedente, è al momento in rilascio in Germania e nelle Filippine. È molto probabile che il firmware sarà disponibile anche nel nostro Paese già dalle prossime ore con aggiornamento OTA. Nel caso in cui voleste provare a scaricarlo manualmente vi basta seguire il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

