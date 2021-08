Qualche settimana fa Xiaomi ha presentato la MIUI 12.5 Enhanced Edition, una versione migliorata della già diffusa MIUI 12.5 (qui il nostro approfondimento dedicato), e oggi ha rilasciato maggiori dettagli riguardo la finestra di lancio prevista per i primi smartphone e per la release Global.

Ecco i primi smartphone che riceveranno MIUI 12.5 Enhanced Global

I miglioramenti apportati dalla MIUI 12.5 Enhanced sugli smartphone compatibili li abbiamo già visti il giorno della presentazione, ma per chi si fosse distratto facciamo un breve riassunto delle novità.

La prossima versione della personalizzazione Xiaomi non introdurrà particolari funzionalità, ma si concentrerà su una serie di ottimizzazioni: troveremo infatti Liquid Storage (per mantenere alte le performance in scrittura e lettura), Atomic Memory (per la gestione della memoria), Focus Calculation (per ridurre l’uso della CPU e aumentare l’efficienza) e Intelligent Balance (per una migliore allocazione delle risorse).

Il giorno dell’annuncio Xiaomi ha promesso una distribuzione della build stabile per un elenco di 12 modelli a partire dal 13 agosto 2021, ma questa data riguarda solo il mercato cinese. Come ormai dovreste sapere se siete frequentatori del mondo Xiaomi, il periodo di lancio della release Global è differente, ed è stato svelato quest’oggi.

I primi smartphone Android a ricevere la MIUI 12.5 Enhanced saranno Xiaomi Mi 11 5G, Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11X, Mi 11X Pro, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 e Mi 10 Pro, e la distribuzione partirà durante il quarto trimestre 2021 (ottobre-dicembre): questo significa che dovremo attendere ancora qualche settimana prima di poter mettere le mani sulla versione globale.

Siete soddisfatti delle tempistiche o vi aspettavate un rilascio più rapido? Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati sulla distribuzione della MIUI 12.5 Enhanced, anche per altri modelli Xiaomi e Redmi.

Potrebbe interessarti: recensione Xiaomi MI 11i: un Poco F3 con Snapdragon 888