Presentata lo scorso 10 agosto, durante l’evento di lancio dell’atteso Xiaomi MIX 4, la MIUI 12.5 Enhanced Edition non è ovviamente un major update, ma porta comunque numerosi miglioramenti (ecco il nostro articolo dedicato) e adesso è in preparazione il roll out per un secondo gruppo di smartphone formato da un solo Xiaomi e diverse generazioni di Redmi serie Note.

Il primo lotto annunciato da Xiaomi era composto da un totale di dodici modelli e, come abbiamo visto nelle scorse settimane, il rilascio degli aggiornamenti stava procedendo secondo i piani.

Adesso, prendendo la parola su Xiaomi Community China, il produttore asiatico ha dato l’annuncio ufficiale del secondo gruppo di smartphone che riceveranno la MIUI 12.5 Enhanced Edition nel mese di ottobre.

Come potete vedere dall’immagine riportata a seguire – si tratta della tabella ufficiale pubblicata da Xiaomi nella community –, la lista si compone di un totale di sette modelli. Dal momento che si tratta di un elenco riferito al mercato cinese, alcuni nomi da noi sono diversi, pertanto qui di seguito sono stati affiancati dalle denominazioni dei modelli europei equivalenti.

MIUI 12.5 Enhanced Edition – secondo gruppo:

Stando a quanto si evince dalla tabella, la data di riferimento per il rilascio della build Stable Beta interna è quella dell’8 ottobre 2021; a seguire ci sarà un roll out graduale che, in assenza di problemi importanti, verrà allargato già durante il mese di ottobre 2021.

Detto questo, Xiaomi ha sì fornito una finestra di rilascio della MIUI 12.5 Enhanced Edition a livello globale, ma nel frattempo Android 12 incombe e sarebbe interessante sapere qualcosa in più della decisamente più attesa MIUI 13.

