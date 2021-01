Samsung ha annunciato, con un post sul proprio sito ufficiale, un nuovo entry level caratterizzato dalla presenza di una batteria di grandi dimensioni. Si tratta di Samsung Galaxy A02, protagonista di alcuni rumor nelle passate settimane e che ora ha un volto e una scheda tecnica.

Ci troviamo di fronte a un entry level, come conferma la presenza di una CPU quad core a 1,5 GHz non meglio specificata, affiancata da 2 o 3 GB di RAM e 32 o 64 GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 1 TB. Lo schermo, un pannello TFT con risoluzione HD+, ha una diagonale da 6,5 pollici e un notch a goccia per alloggiare la fotocamera frontale.

Quest’ultima ha una risoluzione di 5 megapixel(f/2.0) mentre nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera, con sensore principale da 13 megapixel (f/1.9) e un sensore macro da 2 megapixel(f/2.4). Curato il comparto audio con il supporto allo standard Dolby Atmos, mentre la connettività include il supporto alle reti 4G/LTE e dual SIM, con slot per due nano SIM e una microSD.

Previous Next Fullscreen

Il vero pezzo forte della scheda tecnica è però la batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida a 7,75 watt che, complice una scheda tecnica non proprio eccelsa, dovrebbe garantire un’ottima autonomia. Quattro le colorazioni tra cui scegliere: Denim Black, Denim Gray, Denim Red e Denim Blue.

Al momento non sono state rilasciate informazioni in merito alla disponibilità sul mercato e al prezzo di vendita delle tre varianti (2-32 GB, 3-32 GB e 3-64 GB) in cui sarà commercializzato.