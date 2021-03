Sembrava svanita ogni speranza di vederlo prima o poi abilitato, invece in seguito all’aggiornamento di marzo, rilasciato nella serata di ieri da Google, il VoLTE di ho. Mobile supporta finalmente i Google Pixel, dopo mesi e mesi di estenuante attesa.

Il VoLTE di ho. Mobile supporta i Google Pixel

Ciò chiaramente non è un caso perché coincide con la dismissione totale della rete 3G di Vodafone, operatore su cui ho. Mobile si appoggia, avvenuta lo scorso 28 febbraio 2021. Per cui Google e ho. Mobile sono riuscite giusto in tempo ad abilitare il VoLTE per i Google Pixel, così da evitare che scalino dal 4G a 2G in caso di chiamate telefoniche con la connessione dati attiva.

Con l’abilitazione del VoLTE, che avviene in maniera del tutto automatica, i Google Pixel supportati, dunque, adesso mantengono la connessione dati in 4G in caso di chiamate telefoniche e in più garantiscono una qualità audio in alta definizione (HD) per le chiamate telefoniche.

È sufficiente installare l’aggiornamento di marzo nel proprio Google Pixel, che sia 3, 3a, 4, 4a, 4a 5G o 5, anche nelle versioni XL dove presenti, per vedere abilitato il VoLTE di ho. Mobile automaticamente, senza il bisogno di dover smanettare attivando impostazioni qua e là.