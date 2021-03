E dulcis in fundo, ci sono delle nuove funzioni per la basetta Google Pixel Stand , che adesso mostra una schermata della buonanotte aggiornata con nuove notifiche ridisegnate per aiutare a dormire meglio quando la si utilizza in accoppiata con l’applicazione Google Orologio e un Pixel dotato di ricarica wireless.

Non mancano delle novità, e anche importanti, per Smart Compose , che allarga i suoi orizzonti e aggiunge il supporto ad alcune applicazioni di messaggistica, che si sommano a quelle già supportate da qualche tempo.

Patch di sicurezza di marzo 2021 per i Google Pixel

Oltre alle novità del feature drop, l’aggiornamento di marzo include diversi miglioramenti e diverse correzioni di bug di sistema utili a migliorare l’esperienza generale d’utilizzo, oltre, chiaramente, alle patch di sicurezza di marzo utili. Il changelog, completo, è quello qui sotto:

Pixel Security Bulletin – Android Security Bulletin

Come aggiornare Google Pixel 3, 3a, 4, 4a e 5

Le nuove patch di sicurezza di marzo sono disponibili via OTA e sotto forma di factory image per gli smartphone del gigante di Mountain View supportati, ovvero per tutti i modelli citati in precedenza.

State tranquilli nel caso in cui non vi fosse ancora arrivata la notifica del nuovo aggiornamento sul vostro smartphone Pixel perché nelle prossime ore o al massimo entro un paio di giorni l’update raggiungerà tutti i dispositivi compatibili.

Comunque, qualora non voleste aspettare, potete sempre procedere a installarlo manualmente servendovi della factory image o del pacchetto OTA specifico per il vostro modello. I file da scaricare per l’eventuale installazione manuale dell’aggiornamento sono disponibili dai link qui sotto.

Factory Image – File OTA