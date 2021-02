L’annuncio di Android 12, la prossima major release del sistema operativo mobile più diffuso al mondo, si fa sempre più vicino. D’altronde è passato quasi un anno esatto dal rilascio della Developer Preview 1 di Android 11, datata 19 febbraio 2020.

Sebbene non pochi utenti siano ancora in attesa di quest’ultima versione del robottino, i lavori sulla prossima release procedono spediti e le indiscrezioni si stanno già moltiplicando: dall’ibernazione delle app inutilizzate ad un paio di feature smart, passando per i primi sfondi e l’ultimo corposo leak, di carne al fuoco ce n’è già parecchia.

Ciò detto, mancando ancora l’annuncio di Google, regna l’incertezza su quali smartphone e tablet Android riceveranno l’aggiornamento e quanto ci sarà da aspettare. Per questo motivo è opportuno iniziare a fare un po’ di chiarezza.

Sebbene infatti la maggior parte degli OEM non renda noto l’elenco ufficiale dei modelli destinatari dell’update se non dopo il rilascio dello stesso da parte di Big G (qualcuno non si degna di farlo neppure dopo), qualche mosca bianca esiste e per il resto si può già fare qualche supposizione.

Samsung

Da un po’ di tempo a questa parte Samsung si sta segnalando come uno dei produttori Android più attenti al discorso aggiornamenti software: lo scorso mese di agosto è arrivata la promessa di tre generazioni di update Android, con annessa lista di ben 38 modelli ai quali verranno garantiti, della quale fa parte anche la serie Galaxy S10. Ecco la lista completa:

Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20

Galaxy S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite

Galaxy Note 20 Ultra 5G, Note 20 Ultra, Note 20 5G, Note 20, Note 10+ 5G, Note 10+, Note 10 5G, Note 10, Note 10 Lite

Galaxy Z Fold 2 5G, Z Fold 2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold

Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G

Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 5G, Tab S7, Tab S6 5G, Tab S6, Tab S6 Lite

A tutti questi vanno ovviamente aggiunti i modelli presentati successivamente, come il popolarissimo Samsung Galaxy S20 Fan Edition e tutta la nuova serie flagship Samsung Galaxy S21. Senza ovviamente dimenticare i prossimi arrivi delle varie serie elencate.

Molto meno facile è azzardare qualche previsione sui modelli meno recenti e non presenti nell’elenco ufficiale.

Sulle tempistiche di rilascio di Android 12, in mancanza di certezze, è necessario spostarsi nel campo delle ipotesi: di solito, Samsung inizia a rilasciare il nuovo major update per i propri ultimi flagship pochi mesi dopo il roll out da parte di Google, mentre l’attesa è generalmente più lunga per i tablet e per gli smartphone meno costosi e meno recenti. Basti pensare al caso di Android 11, rilasciato da Google l’8 settembre e da Samsung, per i Galaxy S20 e Galaxy Note 20, solo a partire da dicembre.

Google

Quella di Google sarà ovviamente la prima mossa e pertanto anche quella decisiva: i possessori degli smartphone Pixel saranno come sempre i primi a ricevere il nuovo aggiornamento, nel caso di specie Android 12. Il discorso non vale soltanto per la versione definitiva, ma anche per le Developer Preview che la precederanno nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda la lista dei modelli pronti per Android 12, i Pixel ricevono tre anni di aggiornamenti software, dunque la nuova release arriverà su Pixel 3, 4, 5, 3a, 4a, 4a 5G. Niente da fare per i modelli precedenti, inclusi i Pixel 2, aggiornati per l’ultima volta a dicembre 2020.

Nokia

Al momento del rilancio del brand coi primi smartphone Android, Nokia aveva fatto una promessa altisonante: aggiornamenti rapidi e di lunga durata. Sebbene numerosi modelli vengano supportati con buona costanza, la tempestività è decisamente migliorabile.

Basti pensare al caso di Android 11: Google l’ha rilasciato a settembre 2020, ma Nokia ci ha messo un mese solo per comunicare quali modelli avrebbe aggiornato e, nonostante avesse promesso i primi update per il Q4 2020, soltanto questo mese qualcosa si è finalmente mosso.

La maggior parte dei modelli Nokia riceve due aggiornamenti di Android, dunque quelli lanciati con Android 10 e seguenti dovrebbero essere sicuri di ricevere Android 12, anche se difficilmente lo vedranno prima di gennaio 2022.

OnePlus

OnePlus si attarda spesso con le patch di sicurezza mensili, tuttavia è solitamente veloce con i major update, quanto meno per i modelli più recenti: OnePlus 8 e 8 Pro hanno ricevuto Android 11 circa un mese dopo i Pixel, OnePlus 8T ce l’aveva out-of-the-box, ma tutti gli altri modelli stanno ancora aspettando.

La casa cinese ha confermato che OnePlus 5 e 5T non riceveranno Android 11, pertanto si può presumere che OnePlus 6 e 6T non vedranno mai Android 12. Sono invece sicuri dell’aggiornamento OnePlus 8, 8 Pro, 8T, Nord, Nord N10 5G, Nord N100, 7, 7 Pro, 7T, 7T Pro. Anche in questo caso la principale incognita rimane quella relativa al “quando”.

Gli altri

Quanto agli altri OEM è difficile fare previsioni. Gli smartphone e tablet arrivati sul mercato con Android 11 dovrebbero ricevere Android 12 entro il 2021, ma qualsiasi altra ipotesi sarebbe azzardata.