OnePlus ha iniziato il roll out di Android 11 per i suoi OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, con l’arrivo della nuova OxygenOS 11 in forma stabile.

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro ricevono Android 11 con OxygenOS 11

L’aggiornamento arriva poco prima del lancio di OnePlus 8T, che avrà Android 11 direttamente dal “out of the box”, e che durante il suo evento di presentazione dovrebbe completare le informazioni sugli aggiornamenti per i modelli più datati dell’azienda cinese.

L’aggiornamento sta arrivando via OTA con un peso di 2,8 GB, e potrebbe richiedere alcuni giorni perché riesca a coprire tutti i dispositivi; vi ricordiamo che la nuova OxygenOS 11 basata su Android 11 porta con sé diverse e sostanziose novità, come ogni buon major update, tra le quali un nuovo design per la UI, l’always-on display e molte altre, che abbiamo raccolto in questo articolo.

