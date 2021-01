Il prossimo mese il team di Google dovrebbe rilasciare la prima versione di Android 12 Developer Preview, grazie alla quale potremo iniziare a farci un’idea di quelle che dovrebbero essere le principali novità introdotte dal colosso di Mountain View con il prossimo upgrade del sistema operativo mobile dell’azienda.

Tra di esse vi potrebbe essere anche una feature che al momento è chiamata “restricted networking mode”, scovata dallo staff di XDA Developers nella documentazione relativa al codice AOSP, ove vi è anche una sorta di descrizione, stando alla quale si tratta di una soluzione che dovrebbe consentire agli utenti di permettere soltanto ad alcune applicazioni di usare la rete (soltanto quelle che hanno l’autorizzazione CONNECTIVITY_USE_RESTRICTED_NETWORKS).

Dato che questa autorizzazione può essere concessa soltanto alle applicazioni di sistema privilegiate e alle app firmate dal produttore del device, ciò significa che l’accesso alla rete sarà bloccato per tutte le applicazioni installate dall’utente.

In pratica, l’utente riceverà comunque notifiche push dalle app che utilizzano Firebase Cloud Messaging (FCM), poiché queste notifiche vengono instradate attraverso l’app privilegiata di Google Play Services (che ha l’autorizzazione in questione) mentre nessun’altra app (ad eccezione di alcune di sistema) potrà inviare o ricevere dati in background.

Al momento non è chiaro dove Google posizionerà un interruttore per la modalità di rete con restrizioni in Android 12.

Con Android 12 potrebbe migliorare la condivisione delle password WiFi

Un’altra novità che potrebbe fare il proprio esordio su Android 12 è quella che riguarda un sistema per la condivisione di una password WiFi ancora più semplice rispetto a quello attuale basato sulla scansione del codice QR.

Il colosso di Mountain View sta lavorando a una soluzione che consente di condividere più facilmente il codice QR generato con altri attraverso la funzione Nearby Share.

Stando a quanto si apprende da un commit AOSP, nella pagina dedicata alla condivisione della password WiFi potrebbe essere aggiunto un nuovo tasto che consenta di condividere il codice QR con qualsiasi amico nelle vicinanze, il tutto senza la necessità di un contatto fisico ma con un sistema di sicurezza basato sul consenso sia del mittente che del destinatario.

Purtroppo al momento non vi sono conferme sull’implementazione di questa nuova feature già con Android 12. Staremo a vedere.