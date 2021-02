C’è chi si affeziona, chi teme di perdere qualche dato cambiando smartphone, o chi invece, semplicemente, vuole far fruttare l’investimento il più a lungo possibile. Insomma, per le ragioni più svariate una buona fetta di appassionati segue i ritmi della tecnologia in modo un po’ più distaccato di altri, e per questi la durata del supporto software è fondamentale.

Android 12 sarà disponibile per i Samsung Galaxy S10

Di recente Samsung ha esteso a tre la propria politica che prevedeva la “consegna” di due versioni maggiori di Android, rendendo quindi felici i possessori di diversi prodotti tra cui i Samsung Galaxy S10 che a gennaio hanno ricevuto il tanto atteso aggiornamento della Samsung One UI ad Android 11. Qualcuno probabilmente s’è chiesto se il proprio top di gamma riceverà anche Android 12, e la risposta è “sì” in virtù della nuova politica del gigante di Seul.

Del resto Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 e Galaxy S10+ non sono certo prodotti obsoleti, nonostante il passo svelto tenuto dalla tecnologia tascabile. Volendo si può dunque procrastinare l’acquisto di un nuovo smartphone, a patto che si accettino tempi più lunghi per il rilascio degli ultimi aggiornamenti rispetto a prodotti più recenti come Samsung Galaxy S21 e qualche novità software in meno. Ma per molti sono aspetti secondari.

