L’evento Samsung Galaxy Unpacked 2020 si è da poco concluso e ci ha portato un pieno di novità da parte del produttore sudcoreano, dagli attesissimi nuovi Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra, passando per i tablet Samsung Galaxy Tab S7/S7+, i nuovi wearable (smartwatch e cuffie “a fagiolo”), fino all’interessantissimo nuovo pieghevole Samsung Galaxy Z Fold2 5G.

Se di quest’ultimo ci sarà tempo di parlare, concentriamoci adesso sui nuovissimi flagship del brand: Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra, per i quali è arrivata la promessa di un supporto software degno di questo nome.

Samsung Galaxy Note 20/Note 20 Ultra: 3 anni di aggiornamenti Android

In mezzo a tanti annunci, il produttore ne ha fatto anche uno che potrebbe essere passato in secondo piano, ma che secondario non è: l’impegno a fornire aggiornamenti del sistema operativo “up to 3 generations” a partire dal lancio. Insomma, Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra arrivano con la promessa di un trattamento, in termini di supporto software, paragonabile a quello dei Pixel di Google.

Si badi bene: la slide mostrata durante l’evento parla apertamente di “generations“, non di anni. Se da una parte, dunque, Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra – così come Samsung Galaxy Tab S7/S7+ e Samsung Galaxy Z Fold2 5G – arriveranno sul mercato con a bordo Android 10 e la Samsung One UI 2.5, l’aggiornamento ad Android 11 era scontato e quello ad Android 12 prevedibile, a questo punto è lecito aspettarsi anche Android 13.

Samsung non ha mostrato un elenco completo dei modelli destinatari di questo trattamento di favore, ma si parla dei flagship dai Galaxy S10 in avanti, dunque quanto meno le serie Samsung Galaxy S10, Galaxy Note 10, Galaxy S20, Galaxy Z Flip 5G e verosimilmente i primi Samsung Galaxy Fold e Galaxy Z Flip.

Se da una parte Google potrebbe rilasciare la versione stabile di Android 11 l’8 settembre, al momento non è dato sapere quando Samsung si metterà in pari, tuttavia il produttore da un po’ di tempo a questa parte sta facendo un gran lavoro sul fronte degli aggiornamenti software, insomma ci sono buoni motivi per sperare in un rilascio tempestivo.