Mettetevi comodi, perché la lista degli aggiornamenti software che vi segnaliamo oggi è particolarmente lunga e comprende sia smartphone – di Huawei, Samsung, ma soprattutto Nokia – che indossabili come cuffie e smartwatch.

Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire quali modelli si stanno aggiornando e quali novità ciascuno di essi sta ricevendo.

Huawei P40: le novità dell’aggiornamento

Partiamo da Huawei P40, che è lo smartphone più pregiato della selezione odierna e che si sta aggiornando proprio in Italia.

Come potete constatare dallo screenshot riportato qui sopra, Huawei P40 sta ricevendo un pacchetto OTA da 530 MB che introduce la versione software EMUI 11.0.0.168 (ecco il nostro approfondimento su tutte le novità della EMUI 11) e porta come novità principale le patch di sicurezza di dicembre 2020. Date le dimensioni dell’update, è scontata la presenza di numerosi bugfix e generici miglioramenti della stabilità di sistema.

Samsung Galaxy A51 e A8 (2018): le novità degli aggiornamenti

Quando si parla di aggiornamenti software difficilmente manca all’appello Samsung e infatti anche oggi troviamo vari device coinvolti. Per quanto riguarda gli smartphone, si tratta dei due medi di gamma Samsung Galaxy A51 e Samsung Galaxy A8 2018.

Come mostra lo screenshot seguente, Samsung Galaxy A51 inganna l’attesa di Android 11 con le patch di sicurezza di gennaio 2021. Queste ultime arrivano in un pacchetto OTA da circa 165 MB e con la versione firmware A515FXXU4CUA1. La “U” della sigla suggerisce solitamente la presenza di qualche nuova feature, anche se il registro delle modifiche non fornisce dettagli in merito.

Paradossalmente il più vecchio dei due smartphone, Samsung Galaxy A8 2018, è altresì quello che sta ricevendo l’aggiornamento più nuovo: nel suo caso le patch di sicurezza sono infatti già quelle di febbraio 2021, rinsaldando il primato della casa coreana. In questo caso la versione firmware è la A530FXXSHCUB1, tuttavia la base rimane (e rimarrà) Android 9 Pie.

Samsung Galaxy Buds Pro: le novità dell’aggiornamento

Nuovo aggiornamento per le Samsung Galaxy Buds Pro (ecco la nostra recensione), nuove cuffie di riferimento del brand.

L’update pesa 2,2 MB, introduce il firmware R190XXU0AUA5 e stavolta Samsung, come riportato nel changelog, ha migliorato la cancellazione attiva del rumore (ANC), così come la funzione Ambient Sound e lo switch alla modalità Voice Detect.

Nokia 8.3 5G, 7 Plus, 6.1/6.1 Plus, 7.2, 4.2, 3.2, 5.4, 6.2, 5.1 Plus, 2.4, 1: le novità degli aggiornamenti

Passiamo adesso a Nokia, che si prende la scena schierando una dozzina di modelli in questi aggiornamenti: Nokia 8.3 5G, 7 Plus, 6.1/6.1 Plus, 7.2, 4.2, 3.2, 5.4, 6.2, 5.1 Plus, 2.4, 1.

Nokia 8.3 5G è il più in vista del lotto e sta finalmente ricevendo il major update ad Android 11. Come confermato dalla community ufficiale, si tratta di un roll out graduale e l’Italia non figura nella prima fase, tuttavia il completamento è previsto entro il 7 febbraio. Le novità sono ovviamente quelle di Android 11, qui in versione praticamente stock.

Nokia 6.2 sta ricevendo la build V2.400 di Android 10 con le patch di sicurezza di gennaio 2021 e un fix di un bug del sensore di prossimità. L’update pesa 55,34 MB.

Nokia 5.1 Plus e Nokia 2.4 ricevono update da poco più di 20 MB, Nokia 1 da 82,58 MB, tutti con le patch di sicurezza di gennaio 2021.

Nokia 5.4 sta ricevendo a Hong Kong una nuova build di Android 10 (V1.150) con le patch di sicurezza di gennaio 2021, 249 MB di file OTA e le seguenti altre novità:

Join AI Scene Assist

Fix the problem of under-alignment and non-stop focusing of movie recording

Cinema mode adds real-time professional settings

Add a switch to remove the wind sound function

Improves Nokia OZO stereo sound

Nokia 7.2 sta ricevendo un aggiornamento da 55,15 MB con una nuova build di Android 10 (V2.410) e le patch di sicurezza di gennaio. Stesse novità per Nokia 4.2, ma in soli 15,66 MB, e Nokia 3.2 (16,30 MB).

Patch di sicurezza di gennaio 2021 anche per altri tre smartphone Nokia: Nokia 7 Plus (42,34 MB), Nokia 6.1 (42,75 MB) e Nokia 6.1 Plus (21,06 MB).

TicWatch Pro 3: le novità dell’aggiornamento

Infine, Mobvoi TicWatch Pro 3, smartwatch con Wear OS e Qualcomm Wear 4100, sta ricevendo la versione firmware PYDA.200427.080.MRB.210114.001 (niente H-MR2). Ecco il changelog completo:

Features:

1. Support adjusting the essential screen’s date format(DD-MM/MM-DD) through the Essential Mode app.

2. Support turning on the backlight through the power button in the essential mode.

3. Support turning off the essential screen’s auto-backlight in the Essential Mode app.

4. Enable the notification sound (Can be adjusted in Settings –> Sound –> Ring volume).

Improvements:

1. Improved the speed of the Tilt-to-wake screen by about 1/4 second.

2. Solved the issue where sometimes the steps in the essential mode might be partially lost after restarting.

3. Improved the smoothness of sliding.

4. Optimized the responsive area at the edge of the screen.

5. Reduced the backlight brightness of the essential screen.

6. Improved pairing speed when pairing with Android phones.

Bug Fixes:

1. Solved the issue that the essential screen’s backlight could not be lit up by Tilt-to wake under certain circumstances.

2. Fixed the issue that double-clicking the function key sometimes opens other apps instead of Google pay(if Google pay is available in your area).

Come aggiornare Huawei P40, Samsung Galaxy A51, A8 2018, Buds Pro, Nokia 8.3 5G, 7 Plus, 6.1/6.1 Plus, 7.2, 4.2, 3.2, 5.4, 6.2, 5.1 Plus, 2.4, 1 e TicWatch Pro 3

Tutti gli aggiornamenti per gli smartphone arriveranno automaticamente e la loro disponibilità può essere verificata manualmente dalle Impostazioni di sistema.

Nel caso di Samsung Galaxy Buds Pro e TicWatch Pro 3, invece, occorre passare per lo smartphone abbinato e per la companion app dedicata.

Grazie a Teo per la segnalazione