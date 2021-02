Android 12 potrebbe essere in dirittura di arrivo, almeno per quanto riguarda la prima Developer Preview, e siamo certi che molti di voi stanno fremendo nell’attesa di poterci mettere le mani sopra. Per ora dobbiamo accontentarci dei primi sfondi di Android 12 trapelati dalla versione di test, scaricabili da tutti.

Download sfondi Android 12

Nonostante gli screenshot e i dettagli spuntati in questi giorni la prima Developer Preview non è ancora disponibile, ma nell’attesa possiamo mettere le mani su alcuni dei presunti sfondi ufficiali di Android 12. Protagonista il paesaggio desertico con dune rocciose che abbiamo già visto nel leak di un paio di giorni fa, che mostrava le novità della UI.

Gli sfondi di Android 12 disponibili risultano delle varianti con lo stesso soggetto e un cielo di vari colori: bianco, azzurro, blu, nero e viola. Potete scaricare liberamente i wallpaper a dimensione originale seguendo il link qui sotto, in modo da iniziare a dare un tocco di Android 12 al vostro smartphone (che magari non ha ancora ricevuto Android 11…).

Vi piace quanto trapelato finora di Android 12? Fateci sapere la vostra nel solito box qui in fondo, magari raccontandoci le vostre aspettative per la prossima versione del robottino.