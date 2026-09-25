Nella tarda serata italiana di ieri, Google ha rilasciato la Beta 6 di Android 17 QPR2 per tutti gli utenti registrati al programma Beta di Android e in possesso di un Pixel compatibile.

Quello appena compiuto è il sesto passo nel ciclo di sviluppo verso il secondo aggiornamento trimestrale di Android 17, quello che verrà distribuito in forma stabile nel mese di dicembre 2026. Complice un QPR1 poco “entusiasmante”, le novità attese sono tantissime: con la precedente Beta 3 si è sbloccata la situazione e con la Beta 4, QPR2 raggiunge la stabilità della piattaforma e continua a prendere forma. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Android 17 QPR2: scopriamo le novità della Beta 6

Poche ore fa, nel raccontarvi il rilascio della nuova Beta 6 di Android 17 QPR2, avvenuto a otto giorni dalla precedente Beta 5, abbiamo riportato le note di rilascio fornite da Google che facevano riferimento alle principali problematiche risolte.

Con la Beta 4 di un mesetto fa, il team di sviluppo aveva finalizzato le nuove API e le modifiche ai comportamenti di sistema per questo aggiornamento trimestrale, il primo che verrà rilasciato dopo il pensionamento di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro (che raggiungeranno a ottobre la fine del supporto), atteso a dicembre 2026.

Abbiamo installato la Beta 6 di Android 17 QPR2 su uno dei Pixel compatibili e, rispetto alla precedente versione, ci sono piccole modifiche ma anche tanti passi indietro compiuti di proposito dal team di sviluppo.

La Beta 6 non arriva, per il momento, sui Pixel 11

Già nella news sul rilascio della Beta 6 di Android 17 QPR2 vi abbiamo parliamo del fatto che essa non è disponibile sui Pixel più recenti. Le build per i Pixel 11 non si faranno attendere molto, dato che la stessa Google (attraverso Mishaal Rahman) ha confermato che il team di sviluppo è al lavoro per rilasciarle anche sui dispositivi più recenti.

We’re working to deliver QPR2 Beta 6 builds for the Pixel 11, stay tuned! — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 24, 2026

Anche stavolta c’è un bug che si manifesta al primo riavvio

Subito dopo aver installato la Beta 6 di Android 17 QPR2 sul nostro Pixel (nello specifico un Pixel 9 Pro XL) abbiamo riscontrato un bug che, per fortuna, può essere risolto in maniera molto semplice.

Il bug fa sostanzialmente il “contrario” di quanto accadeva nella Beta 5: esso va a stravolgere le dimensioni visualizzazione/testo ma, invece di rendere tutto minuscolo, stavolta rende tutto enorme.

Per risolvere il problema basta intervenire sul parametro “Dimensioni visualizzazione e testo” dalle impostazioni di “Display e tocco” o, nel caso in cui abbiate familiarità con le Opzioni sviluppatore, agire sul parametro “Larghezza minima” aumentando il valore.

Dettagli della build: torna il nuovo kernel

La Beta 4, quella con cui Android 17 QPR2 ha raggiunto la Stabilità della piattaforma, aveva portato con sé il nuovo kernel di cui avevamo sentito parlare già a inizio luglio: dalla versione 6.1.162-android14 disponibile in precedenza, era stata implementata la versione 6.12.81-android16.

Con la Beta 5 abbiamo avuto una specie di “retromarcia” sul fronte del kernel, integrando la versione 6.1.172-android14 (una versione leggermente successiva rispetto a quella disponibile con la Beta 3). Con la Beta 6 torna la stessa versione del kernel presente nella Beta 4.

Andando oltre, la build guadagna le patch di sicurezza aggiornate a settembre 2026 (le più recenti disponibili al momento del rilascio), mantiene l’easter egg definitivo di Android 17 e guadagna una nuova versione dell’Aggiornamento di sistema Google Play, ora aggiornato al “1 ottobre 2026”.

“Intelligenza delle notifiche” diventa “Notifiche intelligenti”

La Beta 4 di Android 17 QPR2 ha aggiunto la nuova sezione Intelligenza delle notifiche al percorso “Impostazioni > Notifiche”. La Beta 5 ha affinato questa sezione aggiungendo una grafica tra intestazione e opzioni disponibili. La nuova Beta 6 va invece a cambiarle il nome: da Intelligenza delle notifiche si passa a Notifiche intelligenti. Non cambia comunque la sostanza.

Nuovo look (parziale) per la pagina della funzione “Spazio privato”

La Beta 6 di Android 17 QPR2 dona un look leggermente rivisto alla pagina della funzione Spazio privato, accessibile dal percorso “Impostazioni > Sicurezza e privacy”.

Rispetto alla versione disponibile fino alla Beta 5 (ma anche sul canale stabile con Android 17 QPR1), la pagina mostra il logo allineato al centro, segue i colori dinamici impostati sul dispositivo e mostra in basso pulsanti più coerenti col Material 3 Expressive.

Rimosse “Assistenza Proattiva”, “Blocco dell’app” e la sfocatura delle notifiche

La nuova Beta 6 di Android 17 QPR2 fa registrare la rimozione di tre funzionalità disponibili nella precedente Beta 5. La prima è Assistenza Proattiva che, durante questo ciclo di sviluppo, sembra pronta ad arrivare sui Pixel più datati.

La seconda è Blocco dell’app, la funzione che permette di proteggere le app dietro una richiesta di verifica dell’identità per l’accesso. La terza è l’effetto di sfocatura delle notifiche nella schermata di blocco.

Google, tramite Mishaal Rahman, ha confermato che Blocco dell’app e Sfocatura delle notifiche sono state rimosse “temporaneamente” per far sì che l’esperienza utente migliori (nel caso della prima) e per risolvere alcuni bug (nel caso della seconda).

As for the lock screen blur effect, the product team also temporarily pulled this feature from this recent beta release in order to fix some bugs. — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 24, 2026

Quando arriverà la versione stabile di Android 17 QPR2?

Android 17 QPR2 è atteso al debutto in forma stabile nel mese di dicembre 2026: come avvenuto con lo sviluppo di Android 17 QPR1 (giunto fino alla Beta 9), ci aspettiamo un numero considerevole di versioni in anteprima nel corso dei prossimi due/tre mesi (sembra che ormai il ritmo sia di una beta ogni due settimane).

Per quanto concerne gli smartphone e ai tablet della gamma Pixel supportati invece, Pixel 6 e Pixel 6 Pro escono di scena e non riceveranno il secondo aggiornamento trimestrale di Android 17; alla lista si sono appena aggiunti i Pixel 11, annunciati qualche settimana fa. Ecco la lista completa dei Pixel supportati:

In conclusione va sottolineato il fatto che le novità discusse potrebbero effettivamente non arrivare su tutti gli smartphone (per motivi di incompatibilità hardware); addirittura, alcune di esse potrebbero non arrivare del tutto.

Il motivo è molto semplice: tutte le versioni in anteprima di Android 17 (incluse quelle dei suoi aggiornamenti intermedi come in questo caso) possono contenere funzionalità che verranno introdotte in un secondo momento, anche con aggiornamenti successivi, o funzionalità che, dopo una fase di test, vengono scartate dal team di sviluppo.