Sul Google Store ritorna uno degli appuntamenti più attesi: sono infatti arrivate le promozioni del compleanno di Google, che permettono di risparmiare su una bella selezione di dispositivi. La casa di Mountain View compie 28 anni e festeggia regalando un coupon da utilizzare per l’acquisto di smartphone, smartwatch e prodotti per la smart home. Vediamo come funziona e come approfittarne.

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Le offerte del Google Store sugli smartphone Pixel e sull’ecosistema

La promozione di compleanno del Google Store è disponibile solo per poche ore, dal 25 al 28 settembre 2025 (fino alle 23:59). Tra le proposte spicca lo sconto del 20% previsto con il coupon GBDAY2026, valido su tanti prodotti a disposizione sul sito. Purtroppo anche quest’anno abbiamo diverse eccezioni eccellenti: il codice non può essere utilizzato per acquistare gli ultimi arrivati della gamma smartphone, ossia Google Pixel 11, Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL, e nemmeno per portarsi a casa Google Pixel Watch 5, Google Fitbit Air, Google Home Speaker, Google TV Streamer, Nest Doorbell (a batteria) e Nest Cam Outdoor o Indoor (a batteria).

Acquistando Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL o Pixel Watch 5 è comunque possibile approfittare della promozione Trade-In, che prevede sugli smartphone un rimborso fino a 640 euro con la permuta dell’usato (con inclusi 200 euro di buono extra), e sullo smartwatch un rimborso fino a 295 euro (con inclusi 50 euro di buono extra). Anche queste promozioni sono valide fino al 28 settembre 2026.

Come utilizzare il coupon GBDAY2026 sul Google Store

Tornando al coupon di compleanno, risulta utilizzabile ad esempio su Google Pixel 10a, ossia il più recente rappresentante della fascia media di Big G. Questo modello mette a disposizione uno schermo pOLED da 6,3 pollici e il SoC Google Tensor G4, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna, e un comparto fotografico guidato da una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP e sensore ultra-grandangolare da 13 MP; per la prima volta su un prodotto della gamma A viene messa a disposizione Guida fotografica, che sfrutta i modelli di Gemini per analizzare l’inquadratura e aiutare nell’ottenimento della foto perfetta.

Niente stravolgimenti rispetto a Pixel 9a per quanto concerne la batteria: a bordo di Pixel 10a ci sono 5100 mAh compatibili con la ricarica rapida cablata e con la ricarica wireless. Lo smartphone dispone già di Android 17, con la promessa di sette anni di aggiornamenti tra versioni di Android, Pixel Drop e patch di sicurezza, a partire dalla data di commercializzazione.

Sfruttando il coupon GBDAY2026 potete scendere a 407,20 euro per la versione da 128 GB (invece di 509) oppure a 487,20 euro per quella da 256 GB (invece di 609). Non dovete fare altro che digitare GBDAY2026 all’interno del campo dedicato (“Hai un codice promozionale?“) nella fase finale di acquisto.

Discorso simile per Google Pixel Watch 4: lo smartwatch viene proposto al prezzo di partenza di 399 euro, ma con il coupon potete ottenere uno sconto del 20%, scendendo a 319,20 euro.

Ecco qualche altro esempio su come sfruttare il codice sconto di compleanno, che in certi casi può essere sommato a ribassi iniziali:

Google Fitbit Charge 6 a 115,99 euro invece di 159,99

Google Fitbit Sense 2 a 183,99 euro invece di 249,99

Google Pixel Buds Pro 2 a 191,20 euro invece di 249

Google Pixel Buds 2a a 119,20 euro invece di 149

Nest Hub (2a gen) a 79,99 euro invece di 99,99

Nest Cam Outdoor (con cavo, 2a gen) a 119,99 euro invece di 149,99

Nest Cam Indoor (con cavo, 3a gen) a 79,99 euro invece di 99,99

Sono coinvolti anche gli accessori, tra cover per smartphone e tablet, caricabatterie (anche Pixelsnap), supporti, cavi, cinturini e così via.

Per scoprire tutte le offerte del compleanno di Google a disposizione in queste ore sul Google Store, non vi resta che seguire il link qui in basso. Siete riusciti a trovare qualcosa di vostro gradimento? Per indecisioni, potete dare un’occhiata alle nostre recensioni.