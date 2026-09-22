Mercoledì scorso, Google ha rilasciato la Beta 5 di Android 17 QPR2, quinto passo nel ciclo di sviluppo verso il secondo aggiornamento trimestrale di Android 17 le cui novità dovrebbero essere portate sui Pixel e sul ramo AOSP nel mese di dicembre.

La scorsa settimana vi abbiamo raccontato le principali novità emerse dalla Beta 5 che possono principalmente essere catalogati come affinamenti (al netto di Assistenza Proattiva che sbarcherà sui Pixel 10). Nelle ultime ore è invece emersa una novità in sviluppo che potrebbe rivelarsi molto utile per recuperare gli smartphone bloccati. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Android 17 QPR2: dalla Beta 5 emerge un’altra novità

Analizzando a fondo il codice sorgente della Beta 5 di Android 17 QPR2, il noto insider AssembleDebug ha individuato una nuova funzionalità in fase di sviluppo che potrebbe consentire agli utenti di sbloccare un dispositivo Android tramite le credenziali dell’account Google su di esso configurato nel caso vengano dimenticati PIN o password di sblocco (via Android Authority).

Allo stato attuale, infatti, nel caso in cui l’utente dimenticasse PIN o password di sblocco del dispositivo dovrebbe ricorrere a un ripristino alle impostazioni di fabbrica per potere ottenere nuovamente l’accesso al dispositivo (dato che in quella procedura è poi richiesta la password dell’account Google che era configurato sul dispositivo).

Fino ad Android 4.4, Google consentiva agli utenti di reimpostare la sequenza di sblocco del dispositivo tramite il proprio account Google ma le cose sono cambiate a partire da Android 5.0 Lollipop e sono state rese più sicure con Android Lollipop 5.1 (che ha “chiuso” una potenziale falla che consentiva ai malintenzionati di rubare i dispositivi, cancellarne i dati tramite la modalità di ripristino di Android e riutilizzare i dispositivi).

Tornando al presente, in una futura versione di Android (non è detto che sia proprio Android 17 QPR2) potrebbe essere aggiunta la nuova opzione Unlock with Google Account al percorso “Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sblocco del dispositivo“.

Sblocca con account Google Se dimentichi il tuo PIN o la tua password, sblocca il tuo dispositivo utilizzando il tuo account Google collegato.

Come avrete potuto notare da questa immagine, la funzione Unlock with Google Account sarà opzionale e potrà essere attivata/disattivata tramite l’apposito interruttore: la sua attivazione presenta vantaggi (recupero del dispositivo senza perdita dei dati) e svantaggi (espone gli utenti a potenziali rischi per la privacy).

A ogni modo, questa funzione non è ancora “attiva” (quindi non è disponibile per gli utenti) nemmeno con la Beta 5 di Android 17 QPR2: non sappiamo quando Google possa avere intenzione di metterla a disposizione degli utenti, proprio a partire dal canale Beta (o dal canale Canary), ma vi aggiorneremo nel momento in cui ciò dovesse avvenire.