Il volantino Lidl valido dal 24 al 30 settembre 2026 riserva una seconda sorpresa per gli amanti del fai da te: dopo la selezione Auto & Garage partita giovedì 24, da lunedì 28 settembre arriva una nuova tornata di offerte Parkside dedicata a chi lavora il legno e altri materiali da costruzione.

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Attrezzi per ogni tipo di lavoro fai da te

Ad aprire la selezione è il sistema di aspirazione per trucioli a 79€, pensato per mantenere pulita l’area di lavoro durante le lavorazioni in legno: garantisce una portata d’aria di circa 215 m³/h, un volume di raccolta da 54 litri e include in dotazione quattro filtri in carta, una cartuccia filtro, un set di quattro adattatori e due morsetti per il tubo flessibile.

Per chi deve tagliare, la sega circolare è proposta a 39,99€, mentre per i lavori più pesanti su calcestruzzo, pietra o muratura c’è il martello demolitore a 69€. Completa il gruppo dedicato alla lavorazione del legno la fresatrice verticale a 37,99€, abbinabile al set da 30 bit per fresatrice disponibile a 24,99€ per chi vuole disporre subito di una dotazione completa.

Organizzazione dello spazio e abbigliamento tecnico

Oltre agli utensili veri e propri, questa seconda ondata Parkside include anche prodotti pensati per organizzare meglio lo spazio di lavoro. Il banco da lavoro è proposto a 19,99€, mentre il pannello organizer da parete da 30 pezzi costa 14,99€ ed è particolarmente utile per tenere gli attrezzi più usati sempre a portata di mano senza ingombrare il piano di lavoro.

Non mancano due articoli di abbigliamento tecnico: i pantaloni da lavoro per uomo a 12,99€ e i guanti da lavoro unisex a 6,99€, entrambi sotto il marchio Parkside Performance. Tutta la selezione sarà disponibile nei punti vendita Lidl a partire da lunedì 28 settembre, fino a esaurimento scorte: trattandosi di articoli non alimentari a rotazione rapida, conviene non aspettare troppo prima di passare in negozio.