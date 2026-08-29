Come ormai di consueto nella tarda serata di venerdì, in questo caso il 28 agosto 2026, a due settimane esatte dalla precedente versione in anteprima, Google ha rilasciato la Beta 4 di Android 17 QPR2 per tutti gli utenti registrati al programma Beta di Android e in possesso di un Pixel compatibile.

Quello appena compiuto è il quarto passo nel ciclo di sviluppo verso il secondo aggiornamento trimestrale di Android 17, quello che verrà distribuito in forma stabile nel mese di dicembre 2026. Complice un QPR1 poco “entusiasmante”, le novità attese sono tantissime: con la precedente Beta 3 si è sbloccata la situazione e con la Beta 4, QPR2 raggiunge la stabilità della piattaforma e continua a prendere forma. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Android 17 QPR2: scopriamo le novità della Beta 4

Poche ore fa, nel raccontarvi il rilascio della nuova Beta 4 di Android 17 QPR2, avvenuto a due settimane dalla precedente Beta 3, abbiamo riportato le note di rilascio fornite da Google che facevano riferimento alle principali problematiche risolte e annunciavano un importante traguardo: il raggiungimento della stabilità della piattaforma.

Ciò significa che il team di sviluppo ha finalizzato le nuove API e le modifiche ai comportamenti di sistema per l’aggiornamento trimestrale, il primo che verrà rilasciato dopo il pensionamento di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro (che raggiungeranno a ottobre la fine del supporto), atteso a dicembre 2026.

Abbiamo installato la Beta 4 di Android 17 QPR2 su uno dei Pixel compatibili e, come sulla precedente versione, c’è qualcosa di effettivamente tangibile e che punta a migliorare l’esperienza d’uso.

Dettagli della build: al debutto il nuovo kernel

Con l’avvento della Beta 1 di Android 17 QPR2, il nome del sistema operativo era tornato a chiamarsi CinnamonBun (nome in codice di Android 17), sintomo del fatto che vi fossero alcune modifiche in sviluppo per quanto concerne SDK e API, mentre dalla Beta 2, siamo passati a “DEV”.

Questo aspetto non è cambiato con la beta successiva ma adesso è tornato alla normalità: con la Beta 4, Android 17 QPR2 ha raggiunto la Stabilità della piattaforma e, di conseguenza, il sistema operativo ha ripreso il nome “Android 17”.

Andando oltre, la build mantiene le patch di sicurezza aggiornate ad agosto 2026 (le più recenti disponibili al momento del rilascio), l’easter egg definitivo di Android 17 e guadagna una nuova versione dell’Aggiornamento di sistema Google Play (1 agosto 2026).

Grosse novità invece per quanto concerne il kernel di cui avevamo sentito parlare a inizio luglio: dalla versione 6.1.162-android14 disponibile in precedenza, siamo passati alla 6.12.81-android16.

Il nuovo kernel dovrebbe portare con sé sensibili miglioramenti al “dietro le quinte” sui Pixel, impattando su aspetti come la gestione della memoria e della CPU, l’archiviazione dei dfile e le prestazioni del filesystem.

Nuova sezione delle impostazioni “Intelligenza delle notifiche”

La Beta 4 di Android 17 QPR2 porta al debutto la nuova sezione Intelligenza delle notifiche al percorso “Impostazioni > Notifiche”. Questa non contiene al suo interno novità ma raggruppa sezioni delle impostazioni già esistenti.

Intelligenza delle notifiche Riepiloghi, organizer e altre funzionalità di AI.

In Italia (e in italiano) avremo esclusivamente la funzione Attenuazione delle notifiche già esistente. Negli Stati Uniti (e in inglese) a questa voce si aggiungono anche Notification Summaries (Riepilogo delle notifiche) e Notification Organizer (Organizzatore delle notifiche).

Non sappiamo se, con questa “riorganizzazione”, Google possa avere in programma di espandere il numero di funzioni del genere, portare queste funzioni IA su altri dispositivi o su altri mercati. Chiaramente non si tratta ancora di qualcosa di definitivo, e ciò si evince dall’enorme spazio vuoto disponibile (che probabilmente verrà riempito da un elemento grafico) tra titolo e l’opzione di attivazione.

Nuova sezione delle impostazioni “Barra di stato”

Nel mese di luglio era emerso che Google fosse al lavoro per implementare una nuova sezione delle impostazioni dedicata alla personalizzazione della barra di stato. Essa si concretizza con la Beta 4 di Android 17 QPR2.

Al percorso “Impostazioni > Notifiche > Barra di stato” o al percorso “Impostazioni > Sistema > Barra di stato”, gli utenti possono trovare questa nuova sezione che permette, almeno in questa prima fase, di agire su due aspetti:

Icone di notifica – gli utenti possono scegliere se mostrarle “Tutte”, quelle “Solo con priorità” o “Nessuna”.

– gli utenti possono scegliere se mostrarle “Tutte”, quelle “Solo con priorità” o “Nessuna”. Icone di sistema – gli utenti possono scegliere se mostrare l’icona di silenzioso, l’icona della vibrazione e la percentuale della batteria nella barra di stato.

Piccole modifiche al menù contestuale del Pixel Launcher

Google ha leggermente rivisto il menù contestuale del Pixel Launcher che è stato introdotto in Beta con Android 17 QPR1 (e quindi arriverà sul canale stabile a settembre). Sostanzialmente, Big G ha spostato la voce Sfondo e stile. In precedenza, la voce era in cima al selettore degli sfondi recenti. Adesso è subito sotto e precede la voce Widget.

Altre novità minori dalla Beta 3 di Android 17 QPR2

La Beta 4 di Android 17 QPR2 include altre tre novità “minori” che abbiamo notato rispetto alla precedente Beta 3. Eccole in breve:

Impostazioni > Rete e internet > Sicurezza di rete mobile – Viene introdotta la sezione “Notifiche e sicurezza” che include due opzioni per proteggere chiamate, messaggi e rete dati (sono collegate all’annuncio di Google di qualche giorno fa).

– Viene introdotta la sezione “Notifiche e sicurezza” che include due opzioni per proteggere chiamate, messaggi e rete dati (sono collegate all’annuncio di Google di qualche giorno fa). Impostazioni > Sfondo e Stile > Colori – Sebbene alla prima apertura vengano mostrate le etichette “Novità”, non c’è nulla di effettivamente nuovo se non il fatto che è sparita la divisione in due parti delle varie opzioni del selettore dei colori.

– Sebbene alla prima apertura vengano mostrate le etichette “Novità”, non c’è nulla di effettivamente nuovo se non il fatto che è sparita la divisione in due parti delle varie opzioni del selettore dei colori. Impostazioni > Sicurezza e privacy > Controlli per la privacy > Agenti – Si tratta di una nuova sezione da cui gli utenti potranno gestire l’accesso per le app di intelligenza artificiale agenziale sul dispositivo.

Quando arriverà la versione stabile di Android 17 QPR2?

Android 17 QPR2 è atteso al debutto in forma stabile nel mese di dicembre 2026: come avvenuto con lo sviluppo di Android 17 QPR1 (giunto fino alla Beta 9), ci aspettiamo un numero considerevole di versioni in anteprima nel corso dei prossimi due/tre mesi (sembra che ormai il ritmo sia di una beta ogni due settimane).

Per quanto concerne gli smartphone e ai tablet della gamma Pixel supportati invece, Pixel 6 e Pixel 6 Pro escono di scena e non riceveranno il secondo aggiornamento trimestrale di Android 17; alla lista si sono appena aggiunti i Pixel 11, annunciati qualche settimana fa. Ecco la lista completa dei Pixel supportati:

In conclusione va sottolineato il fatto che le novità discusse potrebbero effettivamente non arrivare su tutti gli smartphone (per motivi di incompatibilità hardware); addirittura, alcune di esse potrebbero non arrivare del tutto.

Il motivo è molto semplice: tutte le versioni in anteprima di Android 17 (incluse quelle dei suoi aggiornamenti intermedi come in questo caso) possono contenere funzionalità che verranno introdotte in un secondo momento, anche con aggiornamenti successivi, o funzionalità che, dopo una fase di test, vengono scartate dal team di sviluppo.