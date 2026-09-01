I Pixel 11 sono i primi smartphone targati Google, gli unici assieme ai pieghevoli Samsung più recenti ampliando il raggio d’azione all’intero panorama Android, a potere vantare il supporto alla Assistenza Proattiva di Gemini Intelligence, almeno per il momento.

La Beta 4 di Android 17 QPR2 rilasciata qualche giorno fa, infatti, ha portato su alcuni Pixel più datati una sezione delle impostazioni dedicata proprio a questa potenzialità e ciò potrebbe suggerire l’arrivo sui Pixel più datati (ma compatibili), anche se il tutto è da prendere con le pinze, almeno in queste prime fasi.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Una curiosa novità dalla Beta 4 di Android 17 QPR2

Oltre alle principali novità di cui vi avevamo già parlato sabato e alle due novità discusse poche ore fa, la Beta 4 di Android 17 QPR2 include un’altra novità molto interessante che potrebbe anticipare i piani di Google per l’espansione di una funzione IA che ha debuttato con Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold.

Parliamo di Assistenza Proattiva, funzione di Gemini Intelligence che espande Magic Cue e che consente a Gemini di gestire i vari task, anche complessi, al posto dell’utente: prenotazioni, reperire informazioni, aggiungere al carrello cose necessarie; l’assistente si occuperà di tutta la logistica, con annessa capacità di analizzare e comprendere ciò che è presente sullo schermo o le immagini più complesse, lasciando all’utente la possibilità di concentrarsi sul presente.

Effettuando una ricerca tra le impostazioni di sistema, abbiamo scoperto che sul nostro Pixel 9 Pro XL con la Beta 4 di Android 17 QPR2 è stata aggiunta la sezione Assistenza proattiva così descritta:

Assistenza Proattiva utilizza ciò che vedi sullo schermo, le notifiche e le informazioni delle app che scegli per mostrarti suggerimenti al modello giusto.

Assistenza Proattiva arriverà sui Pixel più datati?

Come anticipato, Assistenza Proattiva è attualmente disponibile solo sui Pixel 11 (in casa Google) alla stregua di Gemini Intelligence, i cui requisiti sono stati rivisti al ribasso nel mese di luglio.

Se inizialmente c’erano dubbi sul fatto che i vecchi flagship Android non potessero supportare queste funzioni di IA agentica, ora qualcosa sembra essere cambiato: tra l’altro, l’app AI Core di Google offre sui Pixel 9 Pro e sui Pixel 10 Pro la possibilità di testare in anteprima Gemini Nano 4, il modello di IA on-device più recente che abilita proprio le funzioni di IA agentiche.

Considerando, in aggiunta, che alcune configurazioni dei Pixel 11 prevedono 12 GB di memoria RAM e che i suddetti Pixel “Pro” del 2024 e del 2025 hanno 16 GB di RAM in qualsiasi configurazione, è molto complesso ipotizzare che Google finisca per “bloccare” questo possibile matrimonio.

C’è speranza di vedere Assistenza Proattiva in Italia?

Il fatto di vedere Assistenza Proattiva su Pixel 9 Pro XL può effettivamente far pensare che Google abbia in mente di portare la funzionalità sui Pixel più datati (ma che soddisfano i requisiti) con il Pixel Drop di dicembre 2026.

Considerando, poi, che la funzione è presente (e non nascosta) anche in italiano, potrebbe suggerire il possibile sbarco dalle nostre parti della funzionalità e, immaginiamo, anche di altre potenzialità di IA più avanzate come Gemini Intelligence.

Come dicevamo in apertura, il tutto è da prendere con le pinze per il semplice fatto che stiamo analizzando il contenuto presente su una versione in anteprima di Android che, come di consueto, può includere funzioni che vengono scartate dopo una fase di test, funzioni che vengono implementate in altri modi o funzioni che arriveranno ancora più avanti. Ne sapremo di più con la prossima Beta 5.