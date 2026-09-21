Dal 24 al 30 settembre 2026, il volantino Lidl cambia registro rispetto alla settimana dedicata ai tagliasiepi e punta tutto su auto e garage, con una selezione di attrezzi Parkside e accessori Ultimate Speed pensati per chi vuole occuparsi in autonomia della manutenzione del proprio veicolo.

Il prodotto di punta è senza dubbio l’avvitatore a percussione ricaricabile Parkside con batteria da 20V e 4Ah, proposto a 69€. La coppia è regolabile su quattro livelli, da 100 fino a 300 Nm, con un picco massimo di 400 Nm, e la velocità di rotazione arriva fino a 2.300 giri al minuto: ideale per il montaggio delle ruote o per interventi che richiedono più forza. Nella confezione trovate quattro chiavi a bussola da 17, 19, 21 e 23 mm, quindi tutto il necessario per iniziare subito. Per chi preferisce qualcosa di più compatto, c’è invece l’avvitatore ricaricabile a cricco Parkside Performance, con coppia da 75 Nm e batteria da 2Ah inclusa, a 59€. Disponibili anche le chiavi a bussola per avvitatore a percussione con adattatore e 10 bit inclusi nelle misure 17, 19 e 21 mm, a soli 8,99€.

Per chi lavora con l’aria compressa, il compressore Parkside da 24 litri è proposto a 99€: motore a due cilindri senza olio e pressione regolabile da 0 a 8 bar. In abbinamento si trovano il tubo per aria compressa da 10 metri a 9,99€ e la pistola per il gonfiaggio dei pneumatici, con tubo flessibile a spirale e tre ugelli, a 14,99€. Sul fronte organizzazione, il banco da lavoro multifunzione Parkside Performance, con piano in alluminio e portata fino a 120 kg (accessori come morsetti e connettori angolari inclusi), è disponibile a 139€.

Ampia anche la selezione per il cambio gomme: il kit cambio pneumatici Parkside da 6 pezzi (chiave a croce e cricchetto/manometro) è a 14,99€, mentre il cricchetto telescopico con set di chiavi a bussola da 19 pezzi, con coppia fino a 512 Nm, scende addirittura a 7,99€. La chiave dinamometrica Parkside, con coppia regolabile da 40 a 210 Nm in un set da 5 pezzi, è a 14,99€. Tra gli accessori più pratici segnaliamo anche gli attrezzi di smontaggio con clip di fissaggio per auto (14 attrezzi, 620 clip e 10 fascette) a 9,99€ e il comodo contenitore magnetico a 2,99€, utilissimo per tenere a portata di mano viti e bulloni durante gli interventi.

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Ultimate Speed per l’emergenza e la manutenzione ordinaria

Accanto a Parkside, il marchio Ultimate Speed porta in volantino una serie di soluzioni pensate per l’emergenza stradale e la manutenzione di routine. Il prodotto più interessante della linea è il power bank con compressore e ausilio per l’avviamento auto: capacità da 8.400 mAh, compressore regolabile da 0,3 a 5,5 bar e funzione USB, tutto a 44€. Un accessorio che può fare davvero la differenza in caso di batteria scarica o pneumatico a terra.

Per chi cerca qualcosa di più semplice, il mini compressore Ultimate Speed con collegamento a 12V, pressione massima di 10,3 bar e tre adattatori inclusi è disponibile a 14,99€, mentre il caricabatterie per auto e moto, compatibile con batterie da 6V o 12V, è a 12,99€. Sul fronte manutenzione, il set pompa di aspirazione olio, alimentato direttamente dalla batteria dell’auto a 12V, è proposto a 14,99€. Chiude la selezione il tappeto catturasporco per garage (76 x 150 cm), utile per proteggere il pavimento durante gli interventi più impegnativi, a 6,99€.

Tutte le offerte saranno disponibili nei punti vendita Lidl a partire da giovedì 24 settembre, fino a esaurimento scorte: con questo tipo di prodotti le disponibilità tendono a esaurirsi rapidamente, quindi vale la pena non aspettare troppo prima di passare in negozio.