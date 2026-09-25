Nella tarda serata italiana di ieri, Google è tornata ad occuparsi dello sviluppo di Android 17 QPR2 rilasciando la nuova Beta 6 su quasi tutti i Pixel compatibili e registrati al programma Beta di Android (nelle fasi iniziali rimangono fuori dai giochi i Pixel 11).

A ogni modo, questo è il sesto passo nel ciclo di sviluppo verso il secondo aggiornamento trimestrale di Android 17, il secondo dopo il raggiungimento della stabilità della piattaforma. Questo percorso, che durerà ancora un paio di mesi (il rilascio in forma stabile è previsto a dicembre 2026) e che non vede più tra i protagonisti i Pixel 6, ci sta portando a scoprire le nuove funzionalità che non fanno parte di Android 17 QPR1.

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Android 17 QPR2: sui Pixel arriva la Beta 6

Google si sta già occupando da quasi due mesi del secondo ciclo di sviluppo trimestrale per quella che, da metà giugno, è diventata la più recente versione di Android.

A otto giorni dalla precedente Beta 5, il colosso di Mountain View ha rilasciato la nuova Beta 6 di Android 17 QPR2, sesto passo di un percorso di sviluppo che culminerà con il rilascio in forma stabile del nuovo aggiornamento trimestrale, atteso a dicembre 2026, a tutti gli utenti Pixel registrati al programma beta di Android.

Durante questo ciclo di sviluppo, gli utenti in possesso di uno smartphone Pixel compatibile stanno toccando con mano tutte le novità che costituiranno il quarto (e ultimo) Pixel Drop del 2026, nonché il secondo aggiornamento delle funzionalità di Android 17.

La nuova build in anteprima distribuita da Big G è la CP41.260831.07 che ha un peso di 510 MB su Google Pixel 9 Pro XL (provenendo dalla precedente Beta 5 di Android 17 QPR2). Le patch di sicurezza rimangono quelle aggiornate ad agosto 2026 (che sono state rilasciate sul canale stabile lo scorso 4 agosto su base Android 17).

Le note di rilascio della Beta 6

Di seguito riportiamo le note di rilascio che accompagnano la sesta versione in anteprima del secondo ciclo di sviluppo intermedio che ha da qualche settimana raggiunto la stabilità della piattaforma. Sono tanti i bug risolti, a detta del team di sviluppo.

Ciao utenti beta, oggi vi inviamo la build CP41.260831.007 su tutti i dispositivi come Beta 6 di Android 17 QPR2. Principali problemi risolti: Un problema di regressione visiva che causa la fuoriuscita del contenuto in formato letterbox attraverso la barra di stato durante le transizioni tra attività.

Lo screensaver visualizza una schermata vuota durante la ricarica.

Il dispositivo Pixel 9 Pro Fold si riavvia inaspettatamente durante l’inizializzazione del mirino della fotocamera in applicazioni di terze parti.

Non era possibile chiudere le applicazioni bloccate tramite gesti di scorrimento nella schermata Recenti.

Un arresto anomalo del kernel di sistema causava il riavvio imprevisto dei dispositivi quando applicazioni di terze parti richiedevano l’accesso simultaneo a fotocamera e microfono durante la verifica dell’identità biometrica.

Un problema che causava arresti anomali, riavvii o blocchi del dispositivo durante lo scorrimento.

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Quali Pixel supportano Android 17 QPR2?

La lista di smartphone e tablet Google Pixel supportati, ovvero quelli che riceveranno questo aggiornamento in forma stabile a dicembre 2026, ha subito modifiche rispetto a quella dei dispositivi che riceveranno Android 17 QPR1.

Come da programma, infatti, Google Pixel 6 (Oriole) e Google Pixel 6 Pro (Raven), i primi due Pixel dell’era Tensor che sono stati lanciati nel 2021 (e il cui supporto software era stato esteso fino a ottobre 2026) saluteranno definitivamente la compagnia. Di seguito riportiamo la lista completa dei Pixel compatibili con Android 17 QPR2:

Come installare la Beta 6 di Android 17 QPR2

Per registrare il proprio smartphone in modo da potere ricevere la Beta 6 di Android 17 QPR2, basterà raggiungere la pagina dedicata al programma Android Beta (raggiungibile tramite questo link), individuare la sezione “I tuoi dispositivi idonei”, cliccare su “Registra” e accettare termini e condizioni per partecipare al programma.

In questo modo, lo smartphone registrato riceverà la Beta 6 di Android 17 QPR2 come se fosse un normalissimo aggiornamento tramite OTA, installabile attraverso il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema”. Coloro che già eseguono la precedente Beta 5, riceveranno la nuova Beta 6 di Android 17 QPR2 come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Cosa fare per abbandonare il programma beta

Nel caso in cui installiate la Beta 6 e e decidiate solo dopo di abbandonare il programma beta, andrete incontro alla perdita di tutti i dati sul vostro dispositivo (come previsto dalle linee guida del programma Android Beta), perché lo smartphone scaricherà e installerà un pacchetto di “downgrade” via OTA che riporta il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

La prima finestra utile per l’abbandono del programma, a questo punto, dovrebbe cadere a novembre 2026, subito prima del rilascio in forma stabile di Android 17 QPR2 e dell’avvio del ciclo di sviluppo che ci porterà alla terza e ultima versione trimestrale di Android 17 (attesa poi a marzo 2027).