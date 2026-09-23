Con l’esordio dell’app ufficiale sul Google Play Store, l’arrivo di Enel Mobile sul mercato italiano può definirsi completo. Il nuovo operatore virtuale di Enel si appoggia alla rete Fastweb + Vodafone e mette a disposizione una rete 5G fino a 2 Gbps e offerte in convergenza con le forniture Luce e/o Gas: vediamo quali sono le proposte.

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Enel Mobile è un nuovo operatore virtuale: ecco offerte e app ufficiale

Enel Mobile ha fatto il suo ingresso ufficiale sul mercato della telefonia mobile con un’offerta che comprende minuti illimitati di chiamate, 200 SMS e 150 giga in 5G al mese (17 giga per il roaming in UE e Regno Unito), con un costo di attivazione di 10 euro una tantum (per la SIM). Il prezzo mensile? Può scendere fino a 0 euro, a patto di mantenere attive due forniture tra Luce e/o Gas, di cui almeno una appartenente alle offerte Enel Luce e Giga, Enel Gas e Giga o Enel Per Te Luce e Giga.

Con Enel Luce e Giga, i già clienti Luce o Gas ottengono uno sconto del 20% sul prezzo componente luce per 2 anni (0,166 euro/kWh invece di 0,208 euro/kWh) con addebito diretto, mentre senza quest’ultimo possono avere uno sconto del 15% per 2 anni (0,176 euro/kWh invece di 0,208 euro/kWh). Per chi non è già cliente Gas il prezzo della Luce rimane bloccato per 2 anni (a 0,208 euro/kWh).

Con Enel Gas e Giga, i già clienti Luce o Gas ottengono uno sconto del 30% sul prezzo componente Gas per 2 anni (0,690 euro/Smc invece di 0,986 euro/Smc) con addebito diretto; senza quest’ultimo lo sconto è del 25%, sempre per 2 anni (0,740 euro/Smc invece di 0,986 euro/Smc). Per chi non è già cliente Luce, il prezzo del Gas resta bloccato per 2 anni a 0,986 euro/Smc.

Enel Per Te Luce e Giga è riservata ai già clienti sia Luce che Gas: con addebito diretto, applica uno sconto del 20% sulla Luce per 2 anni (0,166 euro/kWh invece di 0,208 euro/kWh) e uno sconto del 30% sul Gas per 2 anni (0,690 euro/Smc invece di 0,986 euro/Smc), offrendo anche l’accesso al programma fedeltà ENELtiPREMIA.

Tutte le tariffe prevedono la quota fissa di commercializzazione di 156 euro all’anno per il POD Luce e per il PDR Gas, corrisposti su base mensile (13 euro).

Cosa succede alla SIM se ci sono cambiamenti nelle forniture energetiche? Non viene disattivata, ma passa in automatico al piano Enel Mobile Go, che mantiene minuti illimitati, 200 SMS e 150 giga, ma al costo di 11 euro al mese. Se il recesso delle offerte Luce e/o Gas avviene entro 24 mesi dall’attivazione, per i mesi rimanenti verranno applicati i prezzi di listino pari a 0,174 euro/kWh per la Luce e 0,700 euro/Smc per il Gas.

Sul Google Play Store è disponibile l’app ufficiale Enel Mobile, pensata per la gestione dei consumi della SIM. Utilizzandola è possibile controllare l’offerta (consultando i dettagli e verificando i servizi inclusi), controllare traffico, consumi e servizi, accedere al supporto ed effettuare rapidamente delle ricariche.

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Come richiedere e ricevere la SIM Enel Mobile: Dopo aver sottoscritto l’offerta Enel Luce, Gas e Giga, arriverà una e-mail contenente un codice di invito personale. Da quel momento avrete 60 giorni di tempo per riscattare la SIM tramite Area Clienti, App Enel Mobile oppure presso uno Spazio Enel. Online : accedete all’Area Clienti inserendo e-mail e codice, confermate i dati anagrafici e di residenza (che devono coincidere con quelli dell’intestatario delle fornitura Luce e Gas), confermate la portabilità obbligatoria del numero e saldate il contributo di attivazione una tantum di 10 euro. Una volta terminato, riceverete la SIM a casa oppure potrete ritirarla presso un negozio Enel.

: accedete all’Area Clienti inserendo e-mail e codice, confermate i dati anagrafici e di residenza (che devono coincidere con quelli dell’intestatario delle fornitura Luce e Gas), confermate la portabilità obbligatoria del numero e saldate il contributo di attivazione una tantum di 10 euro. Una volta terminato, riceverete la SIM a casa oppure potrete ritirarla presso un negozio Enel. In negozio: se lo preferite, potete recarvi di persona al negozio Enel più vicino e farvi guidare da un consulente. Una volta ricevuta la SIM, dovete completare l’attivazione utilizzando un documento di riconoscimento valido oppure SPID o CIE. Per farlo dovete accedere all’Area Clienti (o recarvi in un negozio Enel), confermare l’identità tramite video riconoscimento, SPID o CIE, registrare la SIM digitando il codice ICCID riportato sulla confezione (non richiesto per le eSIM), confermare la portabilità e caricare una foto della SIM dell’attuale operatore. Infine, dovete firmare il modulo di adesione.

I clienti Enel con almeno una fornitura Luce o Gas possono acquistare smartphone Samsung con pagamento rateale in 24 mesi a partire da 12,90 euro al mese (finanziamento a tasso zero), con un bonus di 40 euro nella bolletta Luce. In particolare, questi sono i modelli proposti:

Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB Black: 50,90 euro al mese per 24 mesi (totale: 1221,60 euro)

Samsung Galaxy A37 5G 128 GB Charcoal: 15,90 euro al mese per 24 mesi (totale: 381,60 euro)

Samsung Galaxy A27 5G 128 GB Black: 12,90 euro al mese per 24 mesi (totale: 309,60 euro)

Per ulteriori informazioni e per attivare l’offerta di Enel Mobile è disponibile il sito ufficiale.