Google ha appena annunciato Call for me, l’ennesima funzione di Google Telefono potenziata da Gemini che si configura attualmente come esclusiva dei Google Pixel 11 per gli utenti (maggiorenni) statunitensi.

Con questa funzione, di cui abbiamo sentito parlare qualche giorno fa per la prima volta, l’assistente è in grado di effettuare intere chiamate per conto dell’utente, gestendo i menù automatici, i tempi di attesa e la conversazione senza problemi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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La funzione “Call for me” di Gemini Intelligence è ufficiale

Dopo il Filtro chiamate (automatico in alcuni Paesi, manuale in Italia), Trascrivi la chiamata (Direct my call, mai arrivata in Italia), Hold for Me (mai arrivata in Italia) e tutte le altre funzioni smart esclusive dei Pixel, Google ha recentemente annunciato Call for me.

Si tratta dell’ennesima funzione basata sull’intelligenza artificiale che debutta su Google Telefono come parte della suite Gemini Intelligence e, nella prima fase, è disponibile attraverso una fase sperimentale su Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold ma solo negli Stati Uniti per utenti maggiorenni e abbonati a un piano Google AI.

A nessuno piace rimanere in attesa o navigare tra infiniti menu automatici quando si chiama un’azienda. Su Google Pixel, funzioni come “Hold for Me” e “Direct my call” ti hanno aiutato a recuperare tempo, gestendo per te l’attesa e la navigazione tra i menu. Ora, con Gemini Intelligence, stiamo introducendo una fase sperimentale che permette a Gemini di gestire le chiamate telefoniche di routine sul tuo Pixel 11.

Come funziona questa novità di Gemini Intelligence sui Pixel 11

A differenza di Hold for me e Trascrivi chiamata che a un certo punto prevedono il coinvolgimento dell’utente, la funzione Call for me permette agli utenti di delegare all’assistente l’intera gestione delle “chiamate aziendali di routine” e la stessa Google ha fornito alcuni esempi su quali siano le sue potenzialità:

Ottenere informazioni su orari di apertura, disponibilità di prodotti, preventivi e altro ancora

Prenotare, confermare e gestire appuntamenti e/o prenotazioni

Navigare nei menù automatici e attendere in linea.

Tutte le operazioni si eseguono direttamente dall’app di Gemini sui Pixel 11: basta includere nel prompt testuale la dicitura “@call for me” e offrire indicazioni specifiche riguardo ciò che l’utente desidera ottenere. Ad esempio:

“Call [Restaurant Name] and book a table for two at 7 PM tomorrow.”

“Ask the dry cleaner on Main Street how much they charge to hem pants.”

Gemini, a questo punto, fornirà un riepilogo su ciò che andrà a fare: numero che chiamerà, dettagli che condividerà (come il nome e le informazioni di contatto dell’utente). A questo punto, l’utente potrà chiedere all’assistente di modificare i dettagli o avviare la chiamata “automatica”.

Terminata la chiamata, l’utente potrà consultare il riepilogo della chiamata stessa realizzato da Gemini, consultare la trascrizione completa della chiamata e ascoltare la registrazione della chiamata dal registro delle chiamate su Google Telefono.

Disponibilità di questa novità: l’Italia (come previsto) resta fuori dai giochi

Dalla documentazione sul portale di supporto riceviamo conferma del fatto che la funzione sia pensata come esclusiva degli utenti maggiorenni che si trovano negli Stati Uniti, che utilizzano uno dei Pixel 11 (impostato in lingua inglese) con una SIM statunitense, che dispongono di un abbonamento ai piani Google AI, che sfruttano la versione beta di Google Telefono e che sfruttano l’ultima versione dell’app di Gemini.

Call for me è in fase di rollout a partire da oggi (la distribuzione sarà graduale nelle prossime due settimane) per coloro che rispettano i requisiti elencati nel paragrafo precedente. Non sappiamo quando la disponibilità verrà estesa anche ai non abbonati o a coloro che hanno la versione stabile di Google Telefono. Non sappiamo se questa funzione sia destinata ad arrivare in Italia.