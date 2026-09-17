Nella tarda serata italiana di ieri, Google ha rilasciato la Beta 5 di Android 17 QPR2 per tutti gli utenti registrati al programma Beta di Android e in possesso di un Pixel compatibile.

Quello appena compiuto è il quarto passo nel ciclo di sviluppo verso il secondo aggiornamento trimestrale di Android 17, quello che verrà distribuito in forma stabile nel mese di dicembre 2026. Complice un QPR1 poco “entusiasmante”, le novità attese sono tantissime: con la precedente Beta 3 si è sbloccata la situazione e con la Beta 4, QPR2 raggiunge la stabilità della piattaforma e continua a prendere forma. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Android 17 QPR2: scopriamo le novità della Beta 5

Poche ore fa, nel raccontarvi il rilascio della nuova Beta 5 di Android 17 QPR2, avvenuto a quasi tre settimane dalla precedente Beta 4, abbiamo riportato le note di rilascio fornite da Google che facevano riferimento alle principali problematiche risolte.

Con la Beta 4 il team di sviluppo aveva finalizzato le nuove API e le modifiche ai comportamenti di sistema per questo aggiornamento trimestrale, il primo che verrà rilasciato dopo il pensionamento di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro (che raggiungeranno a ottobre la fine del supporto), atteso a dicembre 2026.

Abbiamo installato la Beta 5 di Android 17 QPR2 su uno dei Pixel compatibili e, come sulla precedente versione, c’è qualcosa di effettivamente tangibile e che punta a migliorare l’esperienza d’uso.

Due bug si manifestano al primo riavvio dopo l’installazione

Subito dopo aver installato la Beta 5 di Android 17 QPR2 sul nostro Pixel (nello specifico un Pixel 9 Pro XL) abbiamo riscontrato due bug che, per fortuna, possono essere risolti in maniera molto semplice.

Il primo va a stravolgere le dimensioni visualizzazione/testo (nel nostro caso è diventato tutto minuscolo): basta intervenire su questo parametro dalle impostazioni di “Display e tocco” per sistemare la cosa.

Il secondo ha fatto sparire la barra di ricerca dalla schermata Home del Pixel Launcher (e no, non è come sperate, perché la barra di ricerca tecnicamente era ancora là e non si può ancora rimuovere).

Effettuando una pressione prolungata sullo spazio che normalmente ospitava la barra di ricerca, sarà possibile accedere al menù “Impostazioni di ricerca” dal quale sarà poi sufficiente scegliere il Motore di ricerca (l’unica opzione disponibile è “Google” e, selezionandola, fa comparire nuovamente la barra di ricerca).

Dettagli della build: retromarcia sul fronte del kernel

La precedente Beta 4, quella con cui Android 17 QPR2 ha raggiunto la Stabilità della piattaforma, aveva portato con sé il nuovo kernel di cui avevamo sentito parlare già a inizio luglio: dalla versione 6.1.162-android14 disponibile in precedenza, era stata implementata la versione 6.12.81-android16.

Con la Beta 5 abbiamo una specie di “retromarcia” sul fronte del kernel: non torniamo alla versione disponibile con la Beta 3 ma a una versione leggermente successiva, ovvero la 6.1.172-android14. Non sappiamo se si tratti di qualcosa di provvisorio o di una scelta oculata fatta da Google che rimanda il nuovo kernel.

Andando oltre, la build mantiene le patch di sicurezza aggiornate ad agosto 2026 (che non sono le più recenti disponibili al momento del rilascio), l’easter egg definitivo di Android 17 e guadagna la nuova versione “DEV” dell’Aggiornamento di sistema Google Play.

Affinamenti alla sezione delle impostazioni “Intelligenza delle notifiche”

La Beta 4 di Android 17 QPR2 ha aggiunto la nuova sezione Intelligenza delle notifiche al percorso “Impostazioni > Notifiche”. La Beta 5 si preoccupa di affinare questa nuova sezione aggiungendo una grafica tra intestazione e opzioni disponibili.

Non cambia invece nulla in termini funzionali: in Italia (e in italiano) continua a mostrare esclusivamente la funzione Attenuazione delle notifiche già esistente. Negli Stati Uniti (e in inglese) a questa voce si aggiungono anche Notification Summaries (Riepilogo delle notifiche) e Notification Organizer (Organizzatore delle notifiche).

Assistenza proattiva

Pochi giorni dopo il rilascio della Beta 4 di Android 17 QPR2 abbiamo trovato la sezione Assistenza Proattiva sui nostri Pixel, interpretandola come indizio di un possibile sbarco sui Pixel più datati: l’abbiamo anche su Pixel 8 Pro e Pixel 9 Pro XL con QPR2 Beta 4 e su Pixel 8 con la build 2609 del canale Android Canary.

Tornando al presente, con la Beta 5 Google ha un po’ modificato questa sezione e, più in generale, portato novità in tal senso. Partiamo da quelle che possiamo mostrarvi, ovvero un cambiamento radicale nella schermata.

Assistenza Proattiva Puoi utilizzare Assistenza Proattiva per ricevere suggerimenti personalizzati al momento giusto. Assistenza Proattiva può accedere a informazioni come: Contenuti sullo schermo

Notifiche

Posizione

Allargando gli orizzonti, grazie ai colleghi di 9to5Google, possiamo vedere come sia cambiata la situazione negli Stati Uniti dove Assistenza Proattiva ha debuttato proprio coi Pixel 11.

Sui Pixel 10 e Pixel 11 (quindi non abbiamo idea sugli altri dispositivi), Big G ha aggiunto una seconda sezione Assistenza Proattiva: quella “originale” presenta un’icona blu ed è mostrata nella prima immagine della seguente galleria (“Ricevi suggerimenti personalizzati da Gemini al momento giusto”); la nuova è quella con l’icona gialla mostrata nella seconda immagine (“Suggerimenti personalizzati al momento giusto”, quindi per certi versi sembra essere svincolata da Gemini).

Le due pagine (prime due immagini della galleria sottostante) sono equivalenti a quelle che abbiamo riscontrato anche noi: quella “originale” corrisponde alla pagina che vediamo sulla Beta 4; quella nuova corrisponde alla pagina che vediamo sulla Beta 5.

Negli Stati Uniti, la nuova pagina offre la possibilità di attivare la funzione e regolare le impostazioni “Usa il contenuto delle app per i suggerimenti” (terza immagine) e “Assistente digitale predefinito” (quarta immagine).

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Altre novità minori dalla Beta 5 di Android 17 QPR2

La Beta 5 di Android 17 QPR2 include altre tre novità “minori” e un passo indietro rispetto alla precedente Beta 4. Eccole in breve:

Impostazioni > Suoni e vibrazione > Suoneria – Viene introdotta la possibilità di regolare la vibrazione direttamente dal selettore della suoneria (prima immagine della galleria sottostante); questa possibilità ha debuttato coi Pixel 11 e con QPR1 ha debuttato anche sui vecchi Pixel (si tratta quindi del debutto su QPR2 Beta).

– Viene introdotta la possibilità di regolare la vibrazione direttamente dal selettore della suoneria (prima immagine della galleria sottostante); questa possibilità ha debuttato coi Pixel 11 e con QPR1 ha debuttato anche sui vecchi Pixel (si tratta quindi del debutto su QPR2 Beta). Impostazioni > Batteria e ricarica – Il precedente menù “Batteria” delle impostazioni è stato rinominato in “Batteria e ricarica” (seconda immagine) e riorganizzato in sezioni come sui Pixel 11 (terza immagine). Rispetto al passato, sostanzialmente, abbiamo le impostazioni “Ottimizzazione ricarica” e “Salvaschermo” nella parte bassa, all’interno della sezione “Ricarica”; le altre impostazioni presenti rimangono nella sezione “Batteria”.

– Il precedente menù “Batteria” delle impostazioni è stato rinominato in “Batteria e ricarica” (seconda immagine) e riorganizzato in sezioni come sui Pixel 11 (terza immagine). Rispetto al passato, sostanzialmente, abbiamo le impostazioni “Ottimizzazione ricarica” e “Salvaschermo” nella parte bassa, all’interno della sezione “Ricarica”; le altre impostazioni presenti rimangono nella sezione “Batteria”. Rimossa la scheda “Layout” dalla Modifica dei riquadri – Con la Beta 3 di Android 17 QPR2, Google ha introdotto la possibilità di personalizzare il Layout del pannello delle impostazioni rapide; con la Beta 5, accedendo alla “Modifica dei riquadri” dal pannello delle impostazioni rapide, notiamo che la scheda Layout sia stata rimossa (quarta immagine).

– Con la Beta 3 di Android 17 QPR2, Google ha introdotto la possibilità di personalizzare il Layout del pannello delle impostazioni rapide; con la Beta 5, accedendo alla “Modifica dei riquadri” dal pannello delle impostazioni rapide, notiamo che la scheda Layout sia stata rimossa (quarta immagine). Aggiunti due nuovi riquadri – Sempre dalla quarta immagine potrete poi apprezzare che Google ha aggiunto due nuovi riquadri per il pannello delle impostazioni rapide, entrambi nella sezione “Connettività”. Questi sono “Stream audio” e “Trasmissione vocale” (che in realtà era già disponibile seppur nascosto tra le Opzioni sviluppatore).

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Quando arriverà la versione stabile di Android 17 QPR2?

Android 17 QPR2 è atteso al debutto in forma stabile nel mese di dicembre 2026: come avvenuto con lo sviluppo di Android 17 QPR1 (giunto fino alla Beta 9), ci aspettiamo un numero considerevole di versioni in anteprima nel corso dei prossimi due/tre mesi (sembra che ormai il ritmo sia di una beta ogni due settimane).

Per quanto concerne gli smartphone e ai tablet della gamma Pixel supportati invece, Pixel 6 e Pixel 6 Pro escono di scena e non riceveranno il secondo aggiornamento trimestrale di Android 17; alla lista si sono appena aggiunti i Pixel 11, annunciati qualche settimana fa. Ecco la lista completa dei Pixel supportati:

In conclusione va sottolineato il fatto che le novità discusse potrebbero effettivamente non arrivare su tutti gli smartphone (per motivi di incompatibilità hardware); addirittura, alcune di esse potrebbero non arrivare del tutto.

Il motivo è molto semplice: tutte le versioni in anteprima di Android 17 (incluse quelle dei suoi aggiornamenti intermedi come in questo caso) possono contenere funzionalità che verranno introdotte in un secondo momento, anche con aggiornamenti successivi, o funzionalità che, dopo una fase di test, vengono scartate dal team di sviluppo.